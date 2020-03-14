【倖存者】Megan Fox《變形金剛》成名　33歲凍齡回顧顏值癲峰時

憑《變形金剛》（Transformers）成名的荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox），是公認的大美女，就算已經是3子之母都依然魅力依舊。 近年減產的她參演新戲《倖存者》(Battle of Jangsari)，讓不少影迷出乎意料，均表示相當期待她的演出，不如就趁這個時候回顧一下美瑾霍絲的風采以及她顏值全盛之期。

《倖存者》由Megan Fox、George Eads、金明民、崔珉豪、金聖哲及郭時陽等主演。（《倖存者》劇照）

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《倖存者》由金明民、珉豪、金聖喆、郭時陽及美瑾霍絲等主演，根據韓戰期間真實戰事改編，講述北韓揮軍越過三八線突襲南韓，三日之間攻陷漢城（今首爾），戰線不斷南進。在美軍及聯合國軍支援下，南韓軍逆勢反擊，連串的戰事相當緊湊。

美瑾霍絲在戲中是飾演一個美國戰地女記者瑪姬，勇敢投身前線報導戰事，希望披露韓戰的慘烈真實境況。

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曾獲選百大性感美女的第一名

現年33歲的美瑾霍絲近年減產，今次在《倖存者》讓影迷相當期待。當年她憑《變形金剛》演出Mikaela Banes一角成名，不經不覺已經是超過10年前的事。在戲中性感的演出令人印象深刻，成為不少男士心中的性感女神。這位公認的美女出生於美國，擁有法國、愛爾蘭和印第安人的血統。2008及2009年更被英國男士雜誌《男人幫》選為「百大性感美女」第一名。

2007年在韓國出席《變形金剛》首映時，可說是她顏值癲峰時期。（GettyImages）

爆紅後得罪人多無乜工開

美瑾霍絲曾經接受訪問時，曾坦言電影《變形金剛》的確讓她在全球爆紅，全靠經典的一幕，令她開始感受到成名的感覺。但當年因為太自我得罪人多，所以不算有太多工開。在2009年的《陰點鬼情人》(Jennifer's Body)以及2010年的《陰點鬼情人》(Jennifer's Body)都有迷人的演出，比較令影迷深刻。在2014年及2016年就有演出電影系列《忍者龜：變種新任務》以及《忍者龜：魅影突擊》。

不過何解美瑾霍絲沒有繼續拍第3集《變形金剛：黑月降臨》,當時有指2009年開拍前，美瑾霍絲因為接受外媒專訪時衝口而出說︰「導演米高比爾（Michael Bay）在片場似希特拉。」與他合作似惡夢。這句說話令監製史提芬史匹堡，這位擁有猶太人血統的大導震怒，覺得美瑾霍絲竟然把提拔自己的導演比喻成魔鬼，要米高比爾炒她魷魚。

點撃即睇美瑾霍絲演出時的迷人瞬間：

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拍內衣廣告大派福利

現實中，美瑾霍絲與男星Brian Austin Green在2010年結婚後雖曾鬧過離婚，直至誕下第三胎後，二人也成功挽回這段婚姻。

美瑾霍絲已是3子之母，但狀態依舊，火辣的身材沒甚走樣，更多了一種成熟美。美瑾霍絲曾揚言為了兒子不會再拍床戲或情慾戲，當時令不少影迷表示很失望。有一副好Body當然不能浪費，美瑾霍絲發展內衣品牌，拍攝廣告時都有大派福利，證明成為人母的她也是依然很有魅力，絕對是位凍齡美女。

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私下的育兒方法曾多次被批評

美瑾霍絲育有3個囝囝，但就曾經因為一張相而備受批評，甚至被質疑她的育兒方法。事關她曾經帶大仔Noah同二仔Bodhi去沙灘玩，之後上載玩樂時的照片，網民就發現她的兩個仔仔都留了一把長髮，直斥美瑾霍絲管教不當，自以為跟上潮流，其實此舉會令孩子對性別認同有誤解。

不過，都有網民表示荷里活都有不少男星留長頭髮，批評想法太過時。其實美瑾霍絲的教仔方法多次受到質疑，大仔5 歲時曾經穿起Elsa的裙子外出，也曾被批評，當時他們夫婦就表示一直沒有規管孩子的打扮，讓他們根據喜好自由發揮。