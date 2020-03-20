【倖存者】三大型男化身中學生上戰場　搭美瑾霍絲亮相夠養眼

韓國電影《倖存者》（Battle of Jangsari）原名《長沙里：被遺忘的英雄們》正在香港上映，故事改編自1950年韓戰時的長沙里登陸戰，當時朝鮮軍隊越過三八線突襲韓國，在三天之內攻陷首都漢城（現為首爾），韓軍在美軍及聯合國部隊的支援下，策動反擊，其中一個戰略就是派兵前往長沙里搶灘，以打擊北韓軍隊。這一隊「軍隊」的特別之處為他們並非受過正規訓練的軍人，而是772名僅接受了不足兩星期軍訓、平均年齡不足17歲的中學生。雖然他們連在怒海乘坐登陸艦都暈浪嘔吐，可是他們仍在戰況不利的情況下盡力一戰，不畏犧牲的精神感動了不少觀眾。《倖存者》除了不乏槍林彈雨震撼的戰爭場面、讓人不忍直視兼流淚的殘酷離別，還起用了炙手可熱的小鮮肉演出，包括偶像出身的SHINee成員崔珉豪、日前以電視劇《意外發現的一天》走紅的李宰旭、以及憑《機智牢房生活》在電視劇界嶄露頭角的金聖喆。

《倖存者》劇組一眾演員的顏值均十分高；美瑾霍絲（Megan Fox）在電影中飾演的戰地記者Maggie，希望為幫這群學生爭取生還機會，又對戰爭提出第一手見證與控訴。（劇照）

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崔珉豪是偶像團體SHINee成員，更是當中的門面與Rapper擔當，因凡事都全力以赴做到最好，使他在綜藝節目有「韓國最棒的體育偶像」之稱號。雖然由偶像轉型當演員常常都會被質疑演技，觀眾甚或對他們尤為嚴厲，作為SHINee成員的珉豪在2012年在電視劇《蠑螈道士和影子操作團》及《致美麗的你》擔任男主角；電影方面則在2016年的《季春奶奶》由配角開始演起，到與馬東石合作拍《兩個男人》，再到陣容星光熠熠有姜棟元、韓孝周、鄭雨盛的《人狼》，然後在《倖存者》中飾演出色的學生士兵崔成弼，有着逃離朝鮮的脫北背景，因為家人被朝鮮軍殺害，而志願當兵為家人報仇，一步一腳印讓觀眾見證了他在演技路上的成長。

崔珉豪在《倖存者》中飾演出色的學生士兵崔成弼，有着逃離朝鮮的脫北背景，因為家人被朝鮮軍殺害，而志願當兵為家人報仇。（《倖存者》劇照）

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李宰旭雖然看上去比較成熟，但98年出生的他今年只有22歲，算是韓國演藝圈的新臉孔，但發展可說十分順遂。2018年出演電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》，2019年接拍《請輸入檢索詞WWW》後得到玄彬賞識，並簽約成為旗下藝人；李宰旭在《倖存者》中飾演神鎗手李開泰，那時候還不算太起眼；同年夥拍金惠允和路雲演出青春偶像劇《意外發現的一天》後一舉成名，並在MBC演技大賞勇奪「男子新人獎」，俘虜一眾少女粉絲之餘，更順利榮登大勢之列。李宰旭現時與朴敏英及徐康俊正在拍攝《天氣好的話，我會去找你》，相信事業有望更上一層樓！

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（左）李宰旭與（右）金聖喆在韓國影視界都是較新鮮的面孔。（劇照）

金聖喆是音樂劇演員出身， 2014年以音樂劇《思春期》出道後接連演出了不少作品在舞台累積實力，至2017年起接拍電視劇《機智牢房生活》而在影視界嶄露頭角，及後又接拍了電視劇《風在吹》及《阿斯達年代記》。金聖喆在《倖存者》中飾演自小被家庭拋棄、被兄弟排斥，所以自負心特別強的奇河崙，以致他尤其希望打勝仗以獲得家人關心。