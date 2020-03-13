《倖存者》影評︰韓戰慘烈！半桶水新兵被迫上戰場　面對恐懼掙扎

近年南韓有不少關於戰爭歷史為主題的電影，當中以2004年由姜帝圭執導《太極旗飄揚：生死有情》為最近較深印象的一部戰爭題材電影，片中多場震撼的場面，加上由張東健與元斌飾演的兩兄弟，演活了二人之間的感情。是夜觀看這部由《朋友》郭暻澤與金泰勛合導的最新作品，改編自真實事件，從一場戰爭的過程，既寫下韓國的一段歷史，亦為在戰場上犧牲的軍人致敬。《倖存者》描述一場殘酷無情的戰爭、為國家付出的士兵們與戰地記者，記下一段永不忘記的傷痛歷史。

《倖》片故事發生在1950年6月25日，北韓揮軍越過三八線突襲南韓，三日之間攻陷漢城，戰線不斷向南進。在美軍及聯合國軍支援下，南韓軍逆勢反擊。美軍指揮官提出代號「鐵鉻行動」的仁川登陸計劃，計劃急需一隊兵力從長沙里所在側翼阻擊擾敵， 繼而切斷北韓軍的補給線。

然而，南韓國軍當時兵力薄弱，無法即時抽調足夠正規軍支援，軍方不得不把這項任務交給僅接受了兩星期軍事訓練的學生兵便匆匆上陣，但是他們仍然矇在鼓裡，只想完成任務報效國家。這時，投身於前線報導戰事的美國戰地女記者Maggie，則為這些不得不代替正規軍豁命而戰的南韓學生兵感到同情和惋惜，也想方設法盡最大努力為他們爭取生還的機會…

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觀看《倖》片之前，留意到此片的其中一位導演，是《朋》片的郭暻澤導演之時，確實是有點期待，很欣賞他之前執導的幾部主要作品。除了《朋》片之外，還有他首部劇情作品《澡堂春光》、及後執導充滿濃烈剛陽味道的《不敗男兒》與《颱風》等等。今次郭暻澤與電視劇《IRIS》導演金泰勛的合作，執導這部韓國歷史為主題的電影，是他們首次執導的電影題材。無可否認，這是一部製作十分宏大的電影，對於他們比較少有執導這類電影的經驗，確實不易駕馭。

電影的背景發生於1950年，從北韓揮軍越過三八線突襲南韓，直到仁川登陸事件，這三個月的戰爭時期。不過，除了《倖》片之外，上段所提及的《太》片、以及2016年由李政宰主演的《代號：鐵鉻行動》（台譯），也是以這個時期的歷史事件作為題材。《倖》片主要是從指揮官、幾位主要的學生兵、以及來自美國的女記者為第一身的角度，見證整場戰爭的始末，透過兩段的故事描寫，對比事件帶來的傷痛。

女戰地記者Maggie只能當被動的角色，看著學生兵們逐一被殺害，亦看到她的無奈。（《倖存者》電影截圖）

《倖》片主要是以兩個劇情的平衡敘事形式處理，一邊箱是從正駛向長沙里的軍艦開始，以不同的角度，描寫軍艦裡的軍人和學生兵面對戰爭即將來臨時我不同感受，多次戰爭經驗的指揮官對於這次登陸的可信性存有懷疑，甚至相信這會斷送七百多名學生兵的性命，但是他也不得不服從命令，進行這登陸的行動。當然，身在船艙裡的學生兵，一直也不知道將會發生一件什麼的事，甚至是有可能沒有機會再回家跟父母相見。

另一邊箱，則着重以女戰地記者Maggie的第一身視點角度，看見整場戰爭的發生，她對於這戰爭的爆發一直存有懷疑。可是，她只能憑著文字報導事件的始末，但是她卻不能解決戰爭所帶來的傷痛，只能當被動的角色，看着學生兵們逐一被殺害，萬分無奈。

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從電影的開始，就已經展開連場的戰爭場面，讓觀眾很快便走進沉重的戰爭氛圍。縱使這類型的劇情已經司空見慣，但因為此片所描述參與戰爭的是一群經驗尚淺、年僅十多歲的學生兵，缺乏裝備與軍糧的情況下，既要面對學生兵們之間的內鬥，也要迎接戰場上期間面對的壓力。年紀輕輕便要面對生死，身為觀眾看到那槍林彈雨的情節，也會感到痛惜。後段則主要描寫學生兵們之間的友情，他們雖然知道將要面對生死的來臨，但是他們活在同一戰地上，友情漸漸地建立，那份稱兄道弟的感情，有點跟《朋》互相呼應，倒是感動難忘。

電影後段則主要描寫學生兵們之間的友情，他們雖然知道將要面對生死的來臨，但是他們活在同一戰地上，友情漸漸地建立。（《倖存者》劇照）

大概《倖》片是改編自真實事件，故觀看電影之時，也會感受到當時戰爭時所發生的慘況，片中的戰爭場面亦充滿緊張的氣氛，節奏明快，營造著劇情所展現的真實感，印象深刻。縱使郭暻澤與金泰勛兩位導演在劇情的處理上具有表現，但是在於人物角色的處理，卻有點失色，雖然電影分別有南韓與美國演員參演，但是他們之間卻似乎比較少同場的演出，感覺上有點各有各演的情況，彼此欠缺了互相之間的火花與默契。

雖然電影分別有南韓與美國演員參演，但是他們之間卻似乎比較少同場的演出，感覺上有點各有各演的情況。（《倖存者》劇照）

《倖》片整體的表現不俗，縱使看過有不少類近、甚至相同時期題材的電影，但是此片也有着不同的素材，突顯出電影本身的質感，也能從不同的視點角度，觀看著一段對於南韓人民難以忘記的戰爭。身為局外人身份觀看此片，縱使未能易於投入電影的故事裡，但是也會感受到片中戰爭場面的緊張氛圍，以及對於兄弟友情的真摯，最後也默默地被感動。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​