《順風婦產科》童星淪為拍全裸三級片　當年獲讚演技比宋慧喬出色

韓國女星宋慧喬早於1996年出道，演過幾年小角色後，憑情景喜劇《順風婦產科》開始為人所熟悉，到2000年在經典劇集《藍色生死戀》中飾演女主角而爆紅，成為韓流明星。 不過正所謂同人唔同命，另一位在《順風婦產科》中有出色表現的童星金成恩（김성은），往後在演藝圈中無以為繼，幾年前仲淪落到要裸露拍三級片，實在令人唏噓。

金成恩拍《順風婦產科》時只有7、8歲，但演技精湛搶鏡度不遜宋慧喬。（劇照）

1998年《順風婦產科》在SBS電視台播出時大受歡迎，682集平均收視達25%，令不少演員聲名大噪，當中包括後來成為韓流明星代表的宋慧喬。而劇中飾演宋慧喬姨甥女「朴美月」的童星金成恩，憑著超越年紀的出色演技而深受觀眾喜愛，片約不斷仲有廣告合約，本應大有前途，可是因為人氣太旺，金成恩在學校被欺凌，更一度患上抑鬱症，後來出國到紐西蘭升學。

金成恩進化史

+ 8 + 7 + 6

離開觀眾視線的金成恩，相隔逾10年後再度出現在觀眾眼前時，明顯已「大執樣」，變了眼大面尖的網紅臉，而且外貌每一年都在變。她亦捨棄清純形象，改走性感路線，並於2014接拍三級片《花樣女鬼》（꽃보다 처녀귀신），放手一博全裸演出。由於是童星出身，加上當年在《順風婦產科》吸納了不少人氣，電影推出後在南韓曾引起轟動，可惜當脫星未能為金成恩事業翻生，之後亦沒有幕前演出，近年已轉行當直播主。

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