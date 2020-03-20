【火口的二人】女主角瀧內公美解畫17場情慾戲：在床上學到很多

日本情慾電影《火口的二人》（火口のふたり）改編自名作家白石一文的同名小說，片中床戲多達17場，加上涉及亂倫關係，去年在日本上映時引起轟動。 女主角瀧內公美原來是執三攤演出，她表示面對多場情慾場面，最大感觸竟然是是「我在床上學到很多」。

《火口的二人》以密集情慾場面作為賣點。（電影劇照）

據悉，電影的性愛場面都十分真實，男、女主角柄本佑與瀧內公美全裸上陣，在客廳、睡房、浴室、暗巷，甚至行走中的巴士上進行連場「激戰」，瀧內公美笑言：「我幾乎沒有換衣服的問題，因為本來就沒有穿衣服，我在床上學到很多。」

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《火口的二人》講述一名女子在結婚前夕，趁未婚夫出門公幹的5天內，與重返故鄉的舊情人再度結合，二人不分晝夜享受肉體交歡，將生活、道德、倫理等等的枷鎖都拋諸腦後。片場不到兩小時，床戲卻多達17場，被外界封為「一生必看慾望越界之作」。

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導演荒井晴彥曾力邀二階堂富美及安藤櫻出演女主角，但由於需要裸露演出，兩位拒絕接演，最後選上了名氣較低的瀧內公美。現年30歲的她於2012年出道，演過30多部影視作品，包括近日大熱的日劇《將戀愛進行到底》；2017年憑電影《她的人生沒有錯》（彼女の人生は間違いじゃない）奪得多個獎項，今年就憑《火口的二人》贏得第93屆日本電影旬報獎最佳女主角獎。