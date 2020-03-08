韓國影后沈恩敬奪日本奧斯卡最佳女主角　創43年紀錄

有「日本奧斯卡」之稱的《日本電影學院獎》日前舉行，南韓影后沈恩敬憑《新聞記者》勇奪最佳女主角，成為日影史上首位拿下影后的外國女演員。

沈恩敬勇奪日本奧斯卡影后，上台時激動流淚。（影片截圖）

《新聞記者》改編自日本知名女記者望月衣塑子的同名小說，戲中沈恩敬飾演社會新聞版的實習記者吉岡繪裡香，是一名日、韓混血兒。有日她收到某大學新設計劃秘聞的匿名傳真，奉上司之命展開調查，得悉事件與內閣府一名官員有關，但幾日後對方跳樓自殺。吉岡繪裡香與自殺官員的前下屬杉原拓海（松阪桃李飾）因調查事件而相遇，揭發政治權力的黑暗。

沈恩敬在《新聞記者》全程以流利日文演出，相信下了不少苦功。（電影劇照）

睇劇情簡介都知沈恩敬的角色絕不容易處理，尤其是涉及政治用語的台詞，但沈恩敬全程以流利日語演出，令觀眾留下深刻印象。頒獎禮當日，沈恩敬沒預料自己能夠撃敗宮澤理惠、松岡茉優、二階堂富美及吉永小百合奪得最佳女主角，上台致詞時激動流淚說：「很抱歉，完全沒有想到過會獲獎，所以沒有準備。感謝大家欣賞《新聞記者》，能與松阪桃李一起出演感到很榮幸，未來也會繼續努力。」

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現年25歲的沈恩敬，早於2014年憑《重返20歲》（수상한 그녀）勇奪《第50屆百想藝術大賞》影后，演技早受肯定，近年涉足日本影壇，不出兩年就封后，相當厲害。而同片拍檔松阪桃李亦拿下最佳男主角，《新聞記者》仲拎埋大獎最佳電影。