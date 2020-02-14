【小丑女猛禽小隊】女獵手演恐怖片成名　13歲出道樣子超清純

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》作為2016年《自殺特攻：超能暴隊》的外傳，加上又有小丑女瑪歌羅比（Margot Robbie）擔大旗，電影上映後口碑不錯。 當中猛禽暴隊的幾位女演員演出也備受讚賞，飾演「女獵手」（Huntress）的瑪莉伊莉莎白雲絲蒂德(Mary Elizabeth Winstead)就最為搶鏡。原來她13歲就出道，演過《末世街10號》等多部驚悚片，更曾被封十大性感恐怖片女演員。

《末世街10號》瑪莉伊莉莎白雲絲蒂德(Mary Elizabeth Winstead)在《猛禽暴隊：解瘋小丑女》飾演女獵手(Huntress)。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

瑪莉伊莉莎白今次在《猛禽暴隊：解瘋小丑女》飾演的「女獵手」角色，是一個出身於富商家庭，年幼時親眼目睹慘遭滅門之苦，於是立定決心進行武術特訓，練出一身好身手望回到葛咸城復仇。

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因為身高關係放棄成為芭蕾舞者

現年35歲的瑪莉伊莉莎白是位美國演員，早在13歲就出道。她從小就對表演很有興趣，便開始學習芭蕾舞與演戲，細細個就已經演過芭蕾舞版的《胡桃夾子》。除了芭蕾，她也學過爵士舞，並加入國際兒童合唱團。據知道13歲時踏入青春期，她突然長高了很多，唯有放棄成為芭蕾舞者的志向，轉而踏上演戲之路。

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》有小丑女瑪歌羅比（Margot Robbie）擔大旗，其他幾位暴隊成員，身手都很不錯，各有特色。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

起初，瑪莉伊莉莎白主要演出電視劇，1999年演出電影《玉米田的控訴》時，當時只有15歲的她非常清純，05年加入超級英雄行列，演出迪士尼《超人高校》也令瑪莉伊莉莎白累積一定人氣，她在戲中飾演一個面善心惡的學生會長，外表甜美有氣質，當時已經相當好身材，非常搶眼。

瑪莉伊莉莎白憑《末世街10號》在2016年首度於土星獎被提名兼獲得最佳女主角。（《末世街10號》劇照）

【猛禽暴隊】導演爆瑪歌羅比靠香味入戲 「有種好甜的食物味道」

不過講到最令影迷深刻的，相信就是瑪莉伊莉莎白之後接連演出了多部經典的的驚悚恐怖片，她甚至被封為「尖叫女王」。瑪莉演出過《死神再3來了》、《不死殺陣》、《絕命聖誕夜》以及近年相當賣座的代表作《末世街10號》。

有網民更表示最近入場看完《猛禽暴隊：解瘋小丑女》後，都差點不認得「女獵手」原來就是《末世街10號》的女主角Michelle。

點撃即睇瑪莉伊莉莎白的蛻變之路：

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本來會成為呢位超級女英雄

瑪莉伊莉莎白雲絲蒂德更憑《末世街10號》在2016年首度於土星獎獲得最佳女主角，過往演過很多驚悚片，加上瑪莉伊莉莎白樣靚身材好，她曾被外國雜誌影史十大性感恐怖片女演員、英國電影雜誌《Empire》的影史百大性感女星。

而原來瑪莉伊莉莎白早就與超級英雄電影結緣，除了曾演出迪士尼《超人高校》，當年更傳出瑪莉將會演出佐斯韋頓（Joss Whedon）那時正籌備的作品《正義聯盟》中的神奇女俠一角，後來因為佐斯忙於撰寫劇本以及執導另一部電影的關係，計劃擱置後才沒有成事。