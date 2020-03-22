【大逃殺】憑「千草貴子」殺入荷里活　原來角色首選非栗山千明

近期上映的《獵逃生死戰》（The Hunt）話題性十足，電影用人類互相殺戮的劇情帶出政治議題，而美國總統在去年還在社交網站暗諷這作品︰「一部用來煽動和製造混亂」的電影。而在廿年前，由日本著名導演深作欣二執導的《大逃殺》，電影在上映前引起了日本國會的關注，劇組要到國會接受議員質詢，成為首部受質詢的電影。

《大逃殺》在2000年上映前惹起日本政府關注。（《大逃殺》劇照）

《大逃殺》在2000年於日本上映前已經成為話題之作，因為同年5月，日本佐賀市發生西鐵巴士劫持事件，事件最造成1人死，2人受傷。而疑犯當時是一名只有17歲的學生。就是這件事，當時國會議員石井紘基認為電影題材過於血腥，恐影響青少年的行為及政府形象，並要求時任文部大臣大島理森回應。《大逃殺》雖然逃過禁映，但當時日本政府限制15歲以上人士才能入場觀看，還特意派專人前往戲院檢查觀眾證件。電影雖然在一片爭議聲中上映，但卻獲得極高口碑，在全球掀起熱潮，全球票房獲得3,000萬美元（約2億4千萬港元）收入。

栗山千明在15歲時因飾演《大逃殺》「千草貴子」一角而獲塔倫天奴垂青，但其實他14歲參演《死國》時已經嶄露頭角。（《大逃殺》劇照）

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《大逃殺》講述日本通過「BR法」，當時城岩中學三年Ｂ班21男21女的學生，被選中成為這場殺戮遊戲的玩家。雖然當年電影上映時風頭一時無兩，然而在這42名年輕演員當中，跟《大逃殺》一樣，只有少數演員成功彈出，其中一個是獲塔倫天奴（Quentin Tarantino）賞識的栗山千明，塔倫天奴在2009年大讚電影是他過去廿年來看過的最佳電影。

栗山千明因「千草貴子」一角而殺入荷里活，並參演《標殺令》。（《標殺令》劇照）

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現年35歲的栗山千明，她在15歲時因飾演《大逃殺》「千草貴子」一角得到塔倫天奴垂青，獲邀參演荷里活電影《標殺令》，飾演制服美少女殺手Gogo Yubari。當時栗山千明的角色造型清純可愛，再加上狠勁十足，一時間轟動國際影壇，但原來當初劇組並非屬意栗山千明飾演「千草貴子」一角，去到開拍前導演深作欣二才決定把它交到栗山千明手上。

原本柴咲幸飾演的角色就是「千草貴子」，但最後導演認為她演出相馬光子更好。（《大逃殺》劇照）

原來「千草貴子」一角，劇組屬意由柴咲幸飾演，而栗山千明則飾演「相馬光子」。可是導演深作欣二定在開拍前決定把二人角色交換，但這個決定隨即遭到電影編劇，其子深作健太及其他劇組工作人員反對，原因是柴咲幸的性格開朗，跟相馬光子的性格差異很大。最終，導演仍然堅持己見，堅持讓栗山千明飾演千草貴子，而柴咲幸飾演相馬光子。最終兩人表現均非常出色，栗山千明雖然在《大逃殺》的出場時間不長，卻成功獲塔倫天奴賞識。