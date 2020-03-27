【火口的二人影評】一世人必睇的三級片？「火山口」藏災難級隱喻

「電影旬報十佳」（キネマ旬報ベスト10）是日本電影界的指標性年度榮耀，電影旬報在官網上大剌剌地寫著，「比日本奧斯卡賞還要透明」，感覺實在有點不太客氣。所以，榮獲2019年電影旬報十佳第一名、連帶得到最佳女主角獎的《火口的二人》（火口のふたり），等於被這間權威媒體認證為日本全年度最優秀的電影，這當然令人好奇。特別是宣傳，還強調本片是「一生必看的慾望越界之作」。到底，《火口的二人》是不是實至名歸呢？

離婚的賢治回到久違的家鄉，原因是收到了前女友直子的婚禮通知。將在十日後成婚的直子，已經與賢治多年未見。在整理舊家物品時，她發現了一疊當年與賢治熱戀時拍攝的照片，其中有許多激情的兩人交合照。兩人久違重逢，直子忍不住誘惑了賢治。於是兩人跨越了道德界線，再次回到十多年前沉溺於彼此肉體的關係中。但是，為什麼當年直子會離開賢治？又為什麼會在婚禮前試圖舊情復燃？賢治與直子瘋狂又貪婪地交纏著肉體，而婚禮的日子一步步逼近，宛如身處火山口的迷惘兩人，他們的明天又在何方？

瀧内公美與炳本佑的演出，是《火口的二人》最精采的部分。（《火口的二人》劇照）

溫柔纏綿的性愛戲 讓愛徹底加溫

這部電影當然非常有話題性，R18+的分級尺度代表《火口的二人》有非常露骨的性愛橋段。但是《火口的二人》並未走向奇觀式的性愛電影，這裡沒有挑戰人體極限的性愛體位、或是極其挑釁的誘惑招式。所有性愛橋段幾乎是以固定鏡頭方式靜拍，營造出一種窺視的素人感，這反倒營造出更刺激的效果。

女主角瀧内公美並不是美艷型的演員，但是她渾身散發出濃厚的寂寞氣質，讓人很容易對她產生憐愛。瀧内在電影裡是推動劇情的主力，在性愛橋段中又流露出小鳥依人的親暱感，高潮時嬌喘與身軀顫抖的模樣十分真實，某種程度上造就了《火口的二人》的真實感。

《火口的二人》並未走向奇觀式的性愛電影。（《火口的二人》劇照）

+ 4 + 3 + 2

事實上，這部電影入鏡的演員，幾乎就只有瀧内公美與炳本佑（除了劇末的盆舞橋段以外）。其他人物都僅以畫外音方式帶進電影。在一部追求真實性愛表現的電影裡，這樣刻意製造疏離感的手法，讓《火口的二人》反倒有一種奇異的超現實感，為不倫的兩人製造了一個極度寂靜的獨處空間（同時呼應了片名的「火山口」），同時也讓兩人封藏多年的慾望與疑惑，激盪地更加肆無忌憚。

炳本佑飾演的賢治，是一個人生極其失敗的男性。他與小三結婚、卻又因小三離婚，從此再也見不到女兒。他對工作毫不用心，難得找到的工作卻又因為運氣不好而丟了，然後一直無所事事地渾沌過日。更糟糕的是，他並不自覺這樣的生活有什麼問題，反倒時常以高姿態嘲諷其他人，連與他相好的直子，賢治也要在嘴皮上佔便宜，質疑她與別人結婚的心態不正。賢治很明顯地，是會被觀眾唾棄的渣男。

瀧內公美與柄本佑在片中有多場裸露性愛戲。（《火口的二人》劇照）

但就如同在婚禮當前還要誘惑賢治的直子一樣，這兩個有道德缺陷的角色，卻很難讓人真正討厭他們。炳本佑的演技是賢治這個渣男角色成功的重要原因，他好色，但至少他對慾望非常誠實，而他的軟弱，來自於個性上幼稚的一面，而他的幼稚是如此的純粹與直白，生起氣來就忍不住用起多年沒說的家鄉腔調罵人、色心大作時就對直子毫無避諱地毛手毛腳。不在乎別人的眼光，這種渣男反而會讓人湧起一種想要保護這個大男孩的母性。

演員為最大看點 但劇情仍淪為空洞

炳本佑與瀧内公美的演出，是《火口的二人》最精采的部分。但是這部電影，基本上與《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）或是《JOKER小丑》（Joker）相似，都憑藉主演演員的優異表現而受到注目。可是如果談到電影本身，那麼也許就有更多可挑剔之處。

性愛為主軸的電影，若非呈現奇觀式的性愛招式大全，以滿足觀眾的視覺慾望；否則就是強化隱藏在性愛背後的撕裂情緒，例如不倫的絕望（《失樂園》）、例如沉淪的宿命感（《感官世界》）。有趣的是，刻意將性愛演出素人化、又將主角放在「婚禮前逃避性愛」這種成人電影喜愛公式的《火口的二人》，似乎想要兩全其美，但卻無法反過來魚與熊掌俱得。

《火口的二人》刻意將性愛演出素人化。（《火口的二人》劇照）

直到電影中段之後，做愛片段已經沒有更匪夷所思的安排（原本就沒有很特別的特技性愛），導致觀眾不知該預期什麼；《火口的兩人》也沒有不受社會見容而只能一同赴死的決絕，無法將這種禁忌的不倫，昇華成一種背德的美感──諷刺的是，這部電影裡確實有非常背德的劇情設計。

這導致觀眾很容易迷惘，到底電影想要傳達些什麼。《火口的二人》似乎想將火山口的意象，與現實的日本東北311震災結合在一起。以勢不可擋的外界災難，反過來對比追求快感至上的正當性──既然日本都要滅亡了，結婚前與舊情人重燃姦情似乎更快樂一點。但是《火口的二人》的劇情卻沒有營造出相對的說服力，無法混淆觀眾的價值觀。觀眾單純僅是被炳本佑與瀧内公美的表演魅力與賣力肉體所吸引而已，觀賞完整部電影後，事實上很難說，從電影裡曾經感受到一點悅樂無罪的快感。

《火口的二人》似乎想將火山口的意象，與現實的日本東北311震災結合在一起。（《火口的二人》劇照）

這當然令人失望，因為要演情色電影並不容易，而兩位男女主角卻確實地達成了他們的任務，反倒是導演兼編劇的荒井晴彥，似乎沒有連同演員的努力一起提升電影的層次，這讓《火口的二人》陷入一個尷尬的窘境，如同在火山口邊進退兩難：你喜歡這部電影裡的角色，你感受他們交合的真實，你甚至不會討厭這部電影，但你卻體會不到他們的孽緣，有何值得綿綿之處。

火山口好像依舊滾燙危險，但它在電影裡只不過是一張海報。激烈性愛後難免感傷，但在《火口的二人》裡，好像更多的感覺是虛無與荒涼。

《火口的二人》電影預告：

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