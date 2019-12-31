【蝙蝠俠】羅拔柏迪臣揚言考慮拍三級片？　下海只需一個條件

33歲英國男演員羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）繼班賓艾佛力（Ben Affleck）高掛超級英雄戰袍宣布退出之後正式成為DC新一代年輕蝙蝠俠，同時《猿人爭霸戰》（Planet of the Apes）系列名導麥里夫斯（Matt Reeves）掌鏡的《蝙蝠俠》全新角色電影很快就要開拍，現在管家阿福、貓女和謎語人都已經敲定新版演員。不過沒想到就在拍機拍攝前夕，一向敢說敢言的羅拔柏迪臣又開了一個驚人轟動的玩笑話。

身高185公分的羅拔柏迪臣在《哈利波特》（Harry Potter）和《吸血新世紀》（Twilight）系列電影皆以擁有俊俏外貌的角色聞名，不過這位演出吸血鬼男主角的演員卻曾數度吐槽《吸血新世紀》。

羅拔柏迪臣於《哈利波特－火盃的考驗》中扮演Cedric Diggory。（《哈利波特－火盃的考驗》劇照）

「如果我在現實生活中遇到愛德華，他肯定是那種巨斧殺人狂的類型。」、「當愛德華說出『我殺過了50多個人，妳真不該跟我在一起，因為我現在無時無刻也想殺了妳。』貝拉的反應卻是『我不在乎啊，因為我愛你。』我想他們兩個腦子都有問題。」近年來轉型演出眾多獨立製作、小成本電影而備受讚賞的羅拔柏迪臣也坦承：「我其實真的不懂怎麼演戲⋯」可見他每次專訪都相當坦白。

羅拔柏迪臣憑《吸血新世紀》愛德華一角爆紅。（《吸血新世紀》劇照）

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羅拔柏迪臣現在接受The Guardian最新訪問時被問到如果新版《蝙蝠俠》推出時觀眾反應不佳，他會怎麼辦？沒想到羅拔柏迪臣又笑著爆出驚人之語：

那我就只好去拍Porn了！但必須是藝術A片。

許多人都對羅拔柏迪臣的玩笑話感到相當有趣，甚至不少網友直言：「這樣的話我可能會想要抵制新版《蝙蝠俠》？」、「羅拔柏迪臣演A片，那《蝙蝠俠》趕緊搞砸好嗎？」、「我對A片更充滿了期待」不過羅拔柏迪臣這句話肯定是一句幽默的玩笑，新版《蝙蝠俠》預計在2021年6月25日上映，你是否也更加期待看見這位直率演員詮釋的布斯韋恩了呢？

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