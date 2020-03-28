活地亞倫｜不滿Timothée當日極速割席　自傳爆對方背後動機偽善

美國著名導演活地亞倫（Woody Allen），最近推出自傳《Apropos of Nothing》，他與現任妻子、細自己35年的前養女宋儀的一段情、被養女Dylan Farrow控訴性侵的事件再度引起大眾關注。 曾與活地亞倫合作拍攝《情迷紐約下雨天》（A Rainy Day in New York）的添麥菲查洛美（Timothée Chalamet），當年曾出聲表示後悔與活地合作，更把片酬全數捐出，但活地就在自傳中大爆添麥菲這樣做其實是存在私心，諷刺對方偽善。

演活地亞倫（Woody Allen），最近推出自傳《Apropos of Nothing》，首次透露他對添麥菲查洛美當年譴責自己的想法。（GettyImages）

現年84歲的活地亞倫，最近推出自傳，重提他遭養女控訴性侵一事，他在書中堅持自己未有對養女Dylan做過界的事，又大談對她的印象，承認很愛這個女兒，直至現時與現任太太宋儀都隨時「展開雙臂」歡迎對方，望與Dylan重舊好。

1992年她被當時只有7歲的養女Dylan控告，但事件經調查後因證據不足被法官駁回起訴。Dylan長大後在2014年再提出指控，甚至獲得活地與美亞的親生兒子Ronan Farrow支持，但同時另一位養子、Dylan的哥哥Moses Farrow就發長文撐活地，雙方各執一詞，演變成羅生門。

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性侵疑雲拖累《情迷紐約下雨天》

活地與美亞的親生兒子Ronan是一名記者，更有份報道揭露韋恩斯坦（Harvey Weinstein）在荷里活的性侵的案件，不只獲得2018年的普立茲獎，更帶動了荷里活「#MeToo」的浪潮。

當時，活地的性侵事件亦帶來輿論，3年前的電影《情迷紐約下雨天》也因此備受牽連而無遲遲法上映。

活地透露添麥菲譴責他，是別有用心。（GettyImages）

添麥菲曾表示後悔與活地合作

現年24歲的添麥菲查洛美因為演出《以你的名字呼喚我》紅爆全球，更入圍奧斯卡最佳男主角，當時他剛與活地拍完《情迷紐約下雨天》，後來添麥菲更在網上發聲明，表示後悔與活地合作，甚至會捐出全數片酬。

事隔數年，活地首次對添麥菲的言論作出回應，更大爆添麥菲曾親口與活地的姊姊承認，公開譴責導演是因為自己有私心。

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而其實添麥菲不是唯一一個反對活地的演員，圈中多位演員都曾出聲表達譴責，但同時也有曾與活地合作的演員，例如「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）等就表示相信對導演。活地在書中都有感謝支持自己的演員，同時指出反對他的演員，其實從來沒有去查證過案件的詳細情節，只是覺得『相信女人就對了』，他希望有腦的人都應該要拒絕如此單一的想法。

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