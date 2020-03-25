活地亞倫｜性侵事件羅生門親生仔唔撐　養子護航：我反被養母虐待

荷李活著名導演活地亞倫（Woody Allen）日前推出自傳，在書中大爆自己在90年代初背住女友美亞花露（Mia Farrow），亂倫撻著細35歲養女宋儀的經過，甚至堅持登出裸照，事件引起外界極大迴響。 而其實另一名養女Dylan Farrow就曾指控活地亞倫，在年幼時被對方性騷擾，事件鬧上法庭，最終案件因證據不足被法官駁回起訴。Dylan之後曾發公開信及在電視節目上控訴養父，事件中更牽涉另位一名養子Moses Farrow以及兒子Ronan Farrow，雙方持相反意見，分出兩大陣營。

荷李活著名導演活地亞倫（Woody Allen）日前推出自傳，重提被指性侵養女Dylan一事。（GettyImages）

活地亞倫推自傳數臭前女友

現年84歲的導演活地亞倫， 原定於4月推出自傳《Apropos of Nothing》，但早前因為性侵醜聞，出版社員工參與罷工而令自傳出版遇上問題。日前自傳終於順利面世，雖然是低調推出，但內容就相當重火藥味，除了自爆與現任妻子、前養女宋儀，如何開始發展這段感情，更在書中直指前女友美亞花露，才是虐待及性騷擾養子女的一方。

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活地亞倫性侵羅生門事件

早在1992年，當年只有7歲大的養女Dylan，就曾透露遭當時的養父活地亞倫性騷擾並報警求助，但因證據不足，而且Dylan當年道出這事件的時間點，剛好是在其養母美亞與活地鬧分手的時期，當時有指這些指控都是美亞因妒成恨才教唆女兒誣告活地，案件在1993年被法官駁回。

這單活地亞倫性侵羅生門事件，一直發展下去，養女Dylan兩年前曾接受專訪，在電視節目透露7歲時，遭活地亞倫在家中閣樓施暴性侵的經歷，「我被父親帶到康涅狄格州、我母親鄉間小屋裡的一個小閣樓，他叫我躺下來，玩我弟弟的玩具火車，他坐在我後面，當我玩玩具火車時，我被他性侵犯......作為一個7歲的孩子，我會形容，他摸了我的下體。」

Mia Farrow、兒子Satche（之後改名為Ronan）、Woody Allen及Dylan。（左起）（Twitter圖片）

養子Moses力撐活地：「爸爸根本沒有犯下這種罪行」

Dylan指出當時她的母親正在外購物，回來時Dylan告訴母親，記得媽媽很傷心，亦有帶她去看兒科醫生。就在Dylan接受訪問後的4個月，活地亞倫另一養子，Dylan的哥哥Moses Farrow就在網上發布了一篇近5000字的長文，聲稱Dylan指控是不實的，「爸爸根本沒有犯下這種罪行」，甚至大爆自己當年是被養母美亞虐待。

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親生兒子Ronan持相反意見

養子Moses是韓國人，發文時他已40歲，是一名家庭治療師及攝影師，他在自己的社交平台以《A Son Speaks Out》發表一篇長文，為父親的性騷擾指控辯護，「我不喜歡談論私事，也沒興趣引起大家的注意，但由於父親活地亞倫遭受極為不實、讓人誤會的指控，並一直為了從沒犯過的罪行受到譴責，我覺得自己不應該再保持沉默。」又指責母親美亞脾氣差，做得不好的話會被媽媽虐待，心中留下很大陰影。

另一邊廂，對於養子Moses的長文，當時美亞就表示︰「Moses已經和整個家庭斷絕來往，他作出這個言論令人心碎和困惑。我們都想念他，非常愛他。」而活地和美亞的親生兒子，現年32歲的記者Ronan Farrow就為母親辯護，反駁他哥哥的文章，在Twitter上說：「我相信我的姐姐（Dylan）。」

荷里活前電影監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）涉嫌性侵犯多名女星，觸發一股全球反性侵運動。（視覺中國）

Ronan曾揭發荷里活性侵案件

活地的兒子Ronan Farrow一直支持姐姐Dylan和母親，作為記者的他因為曾踢爆針對韋恩斯坦（Harvey Weinstein）在荷里活的性侵案件而獲得2018年的普立茲獎，更帶動了#MeToo的浪潮。

養子與兒子各執一詞，Moses指Dylan是因為媽媽洗腦才會指控爸爸。而18歲的Dylan在2014年曾在《紐約時報》（New York Times），發公開信講活地當年的性侵罪行，Ronan作為是活地與美亞的親生兒子，對父親的性侵事件，他就始終力撐媽媽與姐姐。當事人活地就一直否認自己有性侵Dylan，直指是美亞因為知道他與宋儀相戀後太憤怒，才對養女洗腦，指控都是虛構。