活地亞倫自傳｜否認曾性侵7歲養女　「仍然張開雙臂歡迎她回來」

現年84歲的美國導演活地亞倫（Woody Allen），最近發行自傳《Apropos of Nothing》，除了他與前養女、現任妻子宋儀的一段情引起關注，也將他被另一養女Dylan Farrow指控性侵的羅生門事件，再度浮上水面。 活地亞倫在書中表示，提到他對Dylan的印象，否認有做過界行為，承認最多只是把頭躺在她的腿上，又指出「如果Dylan願意，我會張開雙臂歡迎她」，希望與對方修補關係。

活地亞倫在1992年被被控性侵當時僅7歲的養女Dylan，案件在1993年因證據不足被法官駁回，Dylan長大後，在2014年再提出指控，曾在公開信及電視節目控訴養父。（GettyImages）

活地亞倫在1992年被被控性侵當時僅7歲的養女Dylan，而Dylan道出這事件的時間點，剛好是在其養母美亞與活地鬧分手的時期，當時有指這些指控都是美亞因妒成恨才教唆女兒誣告活地，案件在1993年因證據不足被法官駁回。Dylan長大後，在2014年再提出指控，甚至得到美亞與活地的親生仔Ronan Farrow的支持和信任。但另一邊廂，另一養子、Dylan的哥哥Moses Farrow就出面發文撐養父，事件發展成羅生門。

Dylan表示自己被父親帶到康涅狄格州、我母親的鄉間小屋裡的一個小閣樓，「他叫我躺下來，玩我弟弟的玩具火車，他坐在我後面的門口，當我玩玩具火車時，我被他性侵犯......作為一個7歲的孩子，我會形容，他摸了我的下體。」Dylan指當時其母正在外購物，後來她告訴母親時，媽媽很傷心，也有帶她去看兒科醫生。

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活地亞倫表示愈抱愈愛Dylan

這場家庭性侵事件，因為活地亞倫出書而再被提起，但活地一直都堅持自己沒有對養女Dylan做過越界的事，活地在自傳中有提到他對Dylan的形象，「當時我很迅速就發現，這個小女孩很可愛，發現自己愈多抱著她、與她玩耍，我完全愛上她，很高興成為她的父親。」

演活地亞倫（Woody Allen），最近發行自傳《Apropos of Nothing》，活地亞倫在書中表示，「如果Dylan願意，我會張開雙臂歡迎她」，希望與對方修補關係。（GettyImages）

承認把頭靠在Dylan的腿上休息 但沒有做越界的事

活地也有特別提起Dylan指他性侵的指控，強調自己只是把頭躺在她的腿上，「美亞那時出外購物，所有小孩與保母都在看電視的房間裡，那裡擠滿了人。我沒有座位，所以我坐在地板上，Dylan坐在沙發上，我可能把頭靠在她的腿上休息，我當然沒有對她做任何不適當的事情。」

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直至現時都張開雙臂歡迎Dylan

對於自己未能撫養Dylan，活地表示這是他人生中最遺憾的事之一，「我一生中最可悲的事情之一就是，我被剝奪了撫養Dylan的時光，只能幻想如何展示曼哈頓、巴黎和羅馬的歡樂給她看。直至現時，我和宋儀都仍然張開雙臂歡迎Dylan，如果她想像Moses 那樣與我們和好、聯絡，但到目前為止，這仍然只是我的一個夢想。」