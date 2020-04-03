常被電影預告「呃咗」入場？專家解構5種Trailer吸引觀眾心理

一部電影要如何挑起你的觀看欲呢？沒錯，關鍵就是預告片！無論是喜劇、動作或是恐怖電影，一部好的預告片總是挑起觀眾們觀看興致的關鍵角色。不過，你或許不知道，在這些看似大同小異的兩分半鐘的短片中，竟然也有風格之分！今天 GQ 久違的 The Scene 單元，請來專門剪輯預告片的專家潔西卡福克斯（Jessica Fox）就是要帶大家認識 5 種適用於不同電影的預告片風格，小小的電影科普知識也可以窺探電影背後的大學問！ 文： Daniel Hsu, Kai Li（GQ Taiwan）

1. 旁白傳述

相信你應該對這樣的旁白不陌生：「在一個……的世界」、「很久很久以前…」，充滿磁性的嗓音在片頭響起，這樣的開場方式不僅容易吸引觀眾注意力，也可以清楚交代故事大綱、了解電影中的時空背景。

不過，隨着現代電影演進，許多製片公司拋棄了以往的旁白風格，改以字幕呈現，用更新穎的方式述說電影。結果，這讓旁白開場的預告片添上了陳舊年代感，現在如果你點開預告片，聽到熟悉的磁性嗓音說著「在一個混亂的世界……」絕對會以為自己在睇舊戲！

2. 大場景鏡頭

為了交代電影故事發生的地點，開場便以知名地標，如紐約自由女神像、舊金山的金門大橋或是巴黎鐵塔，來暗示片中將會有大量的風景鏡頭。這樣的風格適用於任何類型的電影，特別是獨立電影或是專注於人與人互動的劇情。另外，當電影情節大多發生於一間小房間，或是某個密閉空間內，預告片開頭也多用此種手法來表達故事之外所存在的地點。

3. 引人入勝的節拍

就是那一道低沉的節奏，連畫面還沒出現，就已經讓你跌入故事裡面了！名為「預告節拍」（Preview Pulse）的重低音、喉音節奏，在預告片中不斷環繞，彷彿連同觀眾和電影一同包覆，一下子就將你吸進劇情中。預告節拍常見於驚悚、動作片，不但能夠快速抓住觀眾注意力，也可以為之後的懸疑的橋段作準備，點出電影中的種種亮點。

另外，Jessica還特別點出，並不是所有電影類型都適用預告節拍，如果這樣的音效出現在浪漫愛情預告中，不知道觀眾還會不會想看呢！（笑）

你最喜歡哪種方格的預告片呢？無論是熟悉的旁白傳述，或是片頭笑料，預告片的目的無非是要吸引影迷進電影院親自觀賞，原來預告片還有分那麼多種，下次觀看預告片熱血沸騰之際，不妨也試著分析這是哪種風格吧！

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4. 重複的聲音

沉重呼吸聲、清晰心跳聲，或是大力重擊聲，這些預告片中的音效扮演着無比重要的角色，並貫穿整部預告片，製造刺激效果。特定的聲音搭配片中的橋段，就會讓觀眾記住電影裡的特定情節，並隨劇情推進、新人物出現等層層疊加，觀眾的情緒也會累積爆發。

專家指出，當預告片中想要交代的不是完整故事，而是強調觀影感受，這種風格就非常受用。重複的聲音能夠有效加強預告片的快速節奏，雖然片頭只是一個心跳聲，片尾卻成了豐富的語音訊息，預告觀眾電影中的精采橋段，是不是很神奇呢？

5. 片頭

當現代觀眾的對於大量訊息的專注力從 10 秒縮短為 8 秒，這也改變了預告片的剪輯手法，而「片頭」就是預告片的新寵兒！在預告片前8秒，利用電影中讓人印象深刻的笑料，或是最緊張刺激的橋段，迅速抓住注意力，讓觀眾繼續看下去。片頭可以是演員卡士現身喊話，劇情提示，甚至是笑話，不斷向觀眾強調之後在預告片中的亮點。Jessica指出，人物關係較複雜的電影如劇情、愛情片等，都非常適合用片頭方式點出卡司陣容，而對於喜劇片來說，在片頭藏笑梗更是鼓勵觀眾繼續觀賞的好方法！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：電影預告竟然有「公式」？專家帶你一次解構 5 種不同風格預告片！】