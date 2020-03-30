【靈養院大瘋殺】德國靈異療養院實地拍攝　連希特拉都曾在此養病

由德國導演Michael David Pate執導的《靈養院大瘋殺》在2018年於德國上映時，刷新德國實境恐怖片票房紀錄。《靈養院大瘋殺》原本定於下月初上映，可惜遇上香港政府推出應付新型冠狀病毒（俗稱：武漢肺炎）的新措施，所有戲院暫停營業14天，暫未知電影最新的映期。

《靈養院大瘋殺》講述一群年輕的YouTuber潛入貝利茲療養院接受玩命挑戰。（靈養院大瘋殺》劇照）

《靈養院大瘋殺》以「拾得錄像」（Found Footage）的手法拍攝，即由主角主導鏡頭，讓觀眾仿如親歷其境。電影講述一群年輕的YouTuber，潛入位於柏林的著名探險勝地貝利茲療養院，挑戰逗留鬼屋24小時的玩命任務。而貝利茲療養院因曾收容過希特拉及連續殺人狂Wolfgang Schmidt，而被冠上恐怖醫院的稱號。所以，這間療養院是不少靈探愛好者的探險好去處。

《靈養院大瘋殺》用貝利茲療養院為主題，這地方是不少靈探愛好者的探險好去處。（網上圖片）

貝利茲療養院多年來被多國媒體視為探險地首選，據了解，希特拉曾於這地方養病。然而今次並非希特拉在這裡展開大屠殺，而是德國殺人魔，有「貝利茲之獸」之稱的Wolfgang Schmidt曾於這裡犯下連環姦殺案。Wolfgang Schmidt曾隸屬東德波茨坦的Volkspolizei-Bereitschaften，類似當時的糾察隊。他在1989年至1991年期間，合共殺死了6人，當中包括一名嬰兒。這些受害人全是女性，年齡介乎三個月至66歲，部份受害人還遭到他性侵犯。另外，有3人則幸免於難。

Wolfgang Schmidt在2009年開始接受性別重置手術。（網上圖片）

在1991年8月1日，兩名男子發現了Wolfgang Schmidt。當時Wolfgang Schmidt身穿外套，而外套下，他還戴上胸圍。最終，Wolfgang Schmidt被判處15年有期徒刑，監禁位於哈弗爾河畔勃蘭登堡的精神病醫院。在2001年，Wolfgang Schmidt向法庭申請改名Beate Schmidt及更改性別代碼。在2009年，他還開始接受性別重置手術。然而，在2010年，Beate Schmidt因涉嫌強姦一名跨性別囚犯，導致該名囚犯自殺而受到調查。