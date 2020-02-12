【金像獎2020】古天樂郭富城爭影帝　《叔叔》太保憑同志角色突圍

第39屆香港電影金像獎今日下午公布提名名單，當中最受關注之一必定是男主角之爭。屬於金像獎影帝級人馬的古天樂及郭富城，兩人分別憑《犯罪現場》及《麥路人》入圍角逐最佳男主角，再加上《少年的你》易烊千璽、《叔‧叔》太保及《金都》朱栢康，戰況非常激烈。

郭富城憑《麥路人》第7次入圍角逐香港電影金像獎最佳男主角。（《麥路人》劇照）

在香港電影金像獎公布提名前，郭富城率先憑《麥路人》奪得第四屆《倫敦東亞電影節》最佳男主角殊榮。當時他在戲中的頹廢造型已經備受注目，再加上電影主題貼近社會，講述一班在貧窮線下生活的小人物，因各種個人理由，聚集在24小時經營快餐店的辛酸故事，從而反映出現今社會貧窮和住屋等問題，絕對有機會讓郭富城事隔四年後，再嘗影帝滋味。

《麥路人》整套戲的中心落在落魄的金融才俊郭富城身上，女主角楊千嬅反成了陪襯。（《麥路人》劇照）

+ 6 + 5 + 4

其實今次是郭富城第七次提名最佳男主角，之前分別是2006年第25屆的《三岔口》、2007年第26屆的《父子》、2008年第27屆的《C+偵探》、2010年第29屆的《殺人犯》、2016年第25屆的《踏血尋梅》、及2019年第38屆的《無雙》。郭富城當在四年前憑《踏血尋梅》臧Sir一角，力壓《暗色天堂》張學友及《失孤》劉德華，勇奪金像獎最佳男主角。

太保（右）在香港電影評論學會大獎中，力壓同劇的袁富華，奪得最佳男演員獎。（《叔·叔》劇照）

雖然郭富城再奪影帝的呼聲甚高，但其餘4位對手的實力都非常，首選當然是在《叔·叔》中，飾演柏的太保。他在得知入圍角逐今屆最佳男主角後表示：「電影人生有低潮有高潮，人生也是一樣，平安最重要，香港有很多我關心的人，事及好多好朋友，希望香港平安！」

+ 3 + 2

《叔·叔》講述兩位未出櫃的男同性戀，他們晚年的的愛情故事。與郭富城一樣，太保在香港電影評論學會大獎中，力壓同劇的袁富華，率先奪得最佳男演員獎。

年僅19歲的易烊千璽憑《少年的你》入圍角逐金像獎最佳男主角。（《少年的你》）

至於其餘三位候選人，有兩位是首次入圍角逐最佳男主角，分別是《少年的你》易烊千璽及《金都》朱栢康。前者是過江龍，來自中國，年僅19歲的易烊千璽。值得一提的是，《少年的你》一共獲12項提名，成為今屆之最。最後，則是在兩年前，憑《殺破狼·貪狼》成為最佳男主角的古天樂。他在《犯罪現場》飾演綁匪首領，出手狠辣連當時的對手宣萱都以為「自己就死」，所以絕對不容忽視其餘三位候選人。