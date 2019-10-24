【犯罪現場專訪】直擊畀宣萱任窒都唔嬲　古天樂︰唔講人是非就得

古天樂與宣萱這對拍檔，大家由《寵物情緣》、《刑事偵緝檔案IV》睇到去《尋秦記》，這對熒幕情侶非常入屋，更一齊榮登視帝視后。後來古仔轉戰大銀幕，宣萱繼續創造不少經典角色。 18年後，二人重聚合演《犯罪現場》，一個是大賊被屈殺人，頓然迷失方向；一個天生有弱視，前路不明但目標明確，在戲中正起相扶持關係。現實中，二人都有強烈化學作用，只要坐埋一齊，就會有一輪明窒暗串互有攻守。全程點止有火花，直頭有火！ 影片拍攝︰顏漢真、陳錦超 攝影︰梁碧玲 剪接︰黃卓敏

老朋友就應該這樣，講乜都得，任窒唔嬲。（梁碧玲 攝）

友誼從「唔講嘢」開始

要數兩位首度令人留下深刻印象的演出，很多人會想起《寵物情緣》，但原來二人早在處境劇《餐餐有宋家》已經相熟，事源是宣萱覺得古仔好有趣，點解呢個人咁靜？宣萱︰「我會逗他講說話，但他又不肯說，愈是不肯說我愈想逗他講。」結果這段友誼就從「唔講嘢」開始。

古天樂︰「我就覺得佢好有趣，點解可以全日都不停地講嘢？」「哎呀！如果你唔講我又唔講，每日咁樣開工好悶啊！」宣萱撒嬌地解畫。問題係，一個愛靜靜地坐埋一邊的男人，為何不覺得這位女士特別煩厭，反而能成為密友，難道真係帶份愛？「喜歡說話都分很多種，有人愛講是非這是我最不喜歡，她不是這類型，她只是愛說話，經常自己講完自己在笑，其實志在求開心。」

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簡單如拍攝訪問照，一個眼神已知道大家的走位如何，默契滿瀉。（梁碧玲 攝）

若即若離的戀愛感覺

能安排兩位重聚，導演當然預備了一條感情線好讓兩位發揮，古天樂飾演的大賊汪新元，雖然是犯罪集團領袖，不時要照顧班兄弟，但其實他私底下極渴望得到人的照顧，直至遇到Joy（宣萱 飾），彷彿找到一份安全感。古天樂︰「兩位的確有一段感情線，不過是點到即止，若即若離的感覺。不是專登去營造，除非這是部愛情片，否則我比較喜歡這種患得患失的感覺，要人睇完覺得『哎呀，點解差一步』就夠。」宣萱亦喜歡這鋪陣︰「細個喜歡Happy Ending，人大了就明白不是任何事都可擁有才叫幸福。」

戲中二人本身是多疑性格，偏偏又極信任對方。（《犯罪現場》劇照）

宣萱在戲中患有弱視，接近失明。這缺憾早在劇集《彩色世界》（2002）已演過。「最大分別《彩色世界》是完全失明，今次只是弱視，會見到少少光有點影，當我正思考如何去演時，古仔跟我說不用刻意做一些舉動，令觀眾覺得你有問題，直到劇情需要交代時才演都未遲。」有這提議，因為古仔都是過來人，不是指弱視，而是深近視。「我本身都好深近視，但只要在自己屋企，就算看不清楚都完全冇問題，不用做那些四圍摸的動作。所以有幕她特意拿近張銀紙去確定是500元，其實我覺得可以不用！」「事隔一年你先講？」宣萱作勢埋怨。

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講起宣萱任何時候都可以「講個不停」的性格，古仔都相當「欣賞」。（《犯罪現場》劇照）

喜歡你的變和不變

兩位認識多年，由劇集《寵物情緣》中，跟Sammi的三角關係，到《刑事偵緝檔案IV》的Sad Ending，然後在《尋秦記》入面的快快樂樂地生活，一直都是最佳的銀幕情侶。事隔18年，大家都有不少轉變，在宣萱眼中，古天樂就成為「世上沒有不可能」的代言人。「他外型和演技都不斷有進步，去到今日建立自己的電影王國，令你體會到一個人只要肯努力，很多人覺得不可能的事，其實都有可能發生！」至於在古仔眼中，最喜歡宣萱的地方就是性格不變，沒有因環境和工作改變自己。「好欣賞她這麼多年，都能保持到自己性格，要知道這個圈變化萬千，都能堅持做自己，的確好難得。」

跟古天樂做過訪問都知，工事方面可以跟你開懷細說，但去到其他內容，就貫徹私事免問舊事少提的準則，而且從黝黑的面容，你從來難以辨識他是對問題不感興趣，還是對你夠膽提問感到有趣。唯獨今次多個宣萱在旁，整個氣氛都變得輕鬆自在，面色的黝黑也變得亮黑親切，尤其當宣小姐自發地提點︰「講多兩句啦！」「你講下啦！」實在要衷心跟宣萱講聲︰「唔該晒！」

初遇古天樂，其粒聲唔出的性格，正引起宣萱的興趣。（梁碧玲 攝）

嗚謝



宣萱

服裝︰Cocktail

髮型︰Keith Wo @La Biostheque

代妝︰Kamen Leung

古天樂

髮型︰Dan Tam @O4

代妝︰Carman Man