【犯罪現場】古仔49歲生日宣萱送禮 　內地粉絲：我是古天樂老婆

爾冬陞監製、馮志強執導的懸疑追凶電影《犯罪現場》，由古天樂、宣萱、張繼聰、顏卓靈、姜皓文等人主演，昨晚（22）假九龍灣國際展貿中心舉行首映禮，現場吸引不少粉絲撐場。 攝影：梁碧玲

早前傳出古宣CP會結婚，兩人直言完全冇呢回事。（梁碧玲 攝）

10月21日是古天樂49歲生日，正好是首映禮前一日，當問到他有何生日願望時，他表示：「身體健康，有已經係最好，呢幾年feel到健康好緊要，同埋要識珍惜。」今年古天樂未有大肆慶祝，只是簡單跟朋友、家人和同學食飯，同時因擔心交通問題，所以沒有跟粉絲們一起慶祝。

古天樂指出今年兩人已經合作了兩部戲，要到出年才會考慮再合作。（梁碧玲 攝）

當問到宣萱有否準備生日禮物時，她搞笑回應：「有啊！不過送咗啲咩就睇佢（古天樂）講唔講喇，我就肯定啱佢心水！因為佢生日個晚我要做嘢，都係做完嘢之後先同佢切生日蛋糕。」古天樂都有講到自己好鍾意份禮物，宣萱更指自己一定會記得所有朋友的生日，因為她有一本日記記低，每日都會睇一次再坐低慢慢寫祝賀訊息，最後宣萱又爆料古天樂遲了一天才跟她講生日快樂，揚言會「記你一世！」

宣萱指古天樂平時請食飯請得太多，多到離譜，仲要唔俾人請食飯。（梁碧玲 攝）

另外，現場有一名內地粉絲不斷以普通話高呼：「我是古天樂的老婆！」令到現場一度混亂，要由保安出來調停，不過就在保安攔着她時，她又突然大叫：「老公！他們打我！他們打我！」工作人員和保安好不容易才讓她靜下來，過後她更擺出V字手勢讓人拍照，實屬怪人怪事。

古天樂爆宣萱在片場講嘢唔停，有時更會自言自語，笑指她「唔講嘢會死」。（梁碧玲 攝）