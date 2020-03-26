【風月俏佳人】茱莉亞羅拔絲妓女造型成經典　「何里玉」都要照抄

30年前上映的《風月俏佳人》（Pretty Woman）被喻為史上最經典的愛情電影之一，當年僅以1,400萬美元（約1億920萬港元）成本換來36億港元票房，更奠定了茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）的巨星地位。

當年只有23歲的茱姐正值狀態大勇，戲中飾演妓女的她各種造型穿搭歷久不衰，至今睇落仲好出色，當年連張曼玉都要模仿！