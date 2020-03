【風月俏佳人】茱莉亞羅拔絲妓女造型成經典　「何里玉」都要照抄

30年前上映的《風月俏佳人》(Pretty Woman)被喻為史上最經典的愛情電影之一,當年僅以1,400萬美元(約1億920萬港元)成本換來36億港元票房,更奠定了茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)的巨星地位。 當年只有23歲的茱姐正值狀態大勇,戲中飾演妓女的她各種造型穿搭歷久不衰,至今睇落仲好出色,當年連張曼玉都要模仿!

男女主角的關係建立於金錢上,今時今日會唔會被質疑矮化女性?(電影截圖)

1990年上映的《風月俏佳人》,故事屬於老掉牙的灰姑娘式浪漫,但勝在茱莉亞羅拔絲形象討好,而風度翩翩的李察基爾(Richard Gere)亦非典型霸道總裁,貼地人性化的人設令觀眾看得更投入。電影令茱姐爆紅,並為她拿下首個金球獎影后寶座。除了演技備受肯定,她的甜姐兒形象亦成為標記,尤其是她的招牌燦爛笑容。

雖然茱姐啲造型好靚,但好多男觀眾覺得呢一幕嘅佢更性感。(電影截圖)

要兩位咁好身材先Carry到呢套衫。(電影截圖)

重溫張曼玉版本

《風月俏佳人》除了有經典角色、經典場景及經典主題曲《Oh, Pretty Woman》與插曲《It Must Have Been Love》,茱姐的各個造型亦變成電影文化。當中開場的妓女造型,集性感、新潮與有型於一身,但又不失風塵味,當年《家有囍事》中飾熱愛荷里活電影的「何里玉」張曼玉,都有模仿這個造型,原來這款條叫「Peek-A-Boo Dress」,出眾剪裁真係肥少少都著唔落。

