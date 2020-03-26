【風月俏佳人】茱莉亞羅拔絲妓女造型成經典　「何里玉」都要照抄

撰文：陳穎思
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30年前上映的《風月俏佳人》（Pretty Woman）被喻為史上最經典的愛情電影之一，當年僅以1,400萬美元（約1億920萬港元）成本換來36億港元票房，更奠定了茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）的巨星地位。
當年只有23歲的茱姐正值狀態大勇，戲中飾演妓女的她各種造型穿搭歷久不衰，至今睇落仲好出色，當年連張曼玉都要模仿！
男女主角的關係建立於金錢上，今時今日會唔會被質疑矮化女性？（電影截圖）
1990年上映的《風月俏佳人》，故事屬於老掉牙的灰姑娘式浪漫，但勝在茱莉亞羅拔絲形象討好，而風度翩翩的李察基爾（Richard Gere）亦非典型霸道總裁，貼地人性化的人設令觀眾看得更投入。電影令茱姐爆紅，並為她拿下首個金球獎影后寶座。除了演技備受肯定，她的甜姐兒形象亦成為標記，尤其是她的招牌燦爛笑容。
雖然茱姐啲造型好靚，但好多男觀眾覺得呢一幕嘅佢更性感。（電影截圖）
要兩位咁好身材先Carry到呢套衫。（電影截圖）
重溫張曼玉版本
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《風月俏佳人》除了有經典角色、經典場景及經典主題曲《Oh, Pretty Woman》與插曲《It Must Have Been Love》，茱姐的各個造型亦變成電影文化。當中開場的妓女造型，集性感、新潮與有型於一身，但又不失風塵味，當年《家有囍事》中飾熱愛荷里活電影的「何里玉」張曼玉，都有模仿這個造型，原來這款條叫「Peek-A-Boo Dress」，出眾剪裁真係肥少少都著唔落。
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