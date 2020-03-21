【喋血戰士】雲迪素老婆兩度嫁Tesla老闆　封真人版「小辣椒」

受新冠肺炎（又名武漢肺炎）疫情影響，多部電影被迫延期上映，但動作巨星雲迪素（Vin Diesel）主演的《喋血戰士》（Bloodshot）就堅持如期上映，望於逆市殺出一氣血路。 戲中飾演雲迪素太太的女星Talulah Riley原來大有來頭，曾經兩度下嫁身家達320億美元的Tesla創辦人、被封為現實版「鐵甲奇俠」的Elon Musk，傳聞她收足2000萬美元「分手費」，堪稱真人版小辣椒。

雲迪素與Talulah Riley在《喋血戰士》飾演夫婦。（電影劇照）

現年34歲的Talulah Riley於英國哈特福郡出生，父親為英國打擊犯罪小組（National Crime Squad）的負責人；母親經營保安系統公司及公關公司。Talulah於2003年入行拍戲，同時在英國公開大學（The Open University）修讀自然科學，其演藝生涯發展平平，多年來沒甚代表作，但就成為全世界媒體關注的對象，全因她在2008年開始與超級富豪Elon Musk拍拖。

Talulah Riley與Elon Musk當年愛得高調。（視覺中國）

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可是Elon Musk與Talulah Riley的婚姻並不和諧，二人於2010年結婚，兩年後就宣佈分開，但到2013年7月再次結合，再婚僅一年半又再入紙申請離婚，雖然曾經「彈弓手」收返，但於2016年3月再再再向法庭申請離婚，並於同年10月完成離婚手續。傳聞二人簽下婚前協議，Talulah獲得2000萬美元「分手費」外加物業，回復單身後的她產量不多，較為人熟悉的是演出人氣劇集《西部世界》（Westworld）。

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