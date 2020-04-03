復仇者聯盟4｜大戰畫面變抗炎醫護版　魁隆病毒look勁嚇人

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，電影業大受影響，多部戲已推遲上映日期，拍攝工作無限期延後。 最近，外國著名插畫大師Bosslogic再有新作，將《復仇者聯盟4：終局之戰》的經典大戰場面畫成醫護版的超級英雄對抗病魔，全部英雄戴上口罩，不少網民慨嘆前線的醫護現時情況，真的猶如與大惡魔「魁隆」作戰。

《復仇者聯盟4：終局之戰》上映近一年，但大家對這部戲依然很關注。（《復仇者聯盟4：終局之戰》海報）

新冠肺炎持續蔓延，電影界嚴重受影響，多部大片將原定發行日期推遲，戲院亦因防止疾病進一步傳播而關閉，最新一部戲由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）亦宣布將延期半年，暫定至12月23日上映。

《復仇者聯盟4：終局之戰》的經典大戰場面，實在是很深刻。（《復仇者聯盟4：終局之戰》》劇照）

《復仇者聯盟4：終局之戰》上映近一年，不過影迷依然關注電影的一舉一動，近日，插畫大師Bosslogic又在Instagram發布新作。

Bosslogic的Instagram坐擁超過180萬個追蹤者，曾為Marvel和DC畫過不少經典圖，甚至被不少經典圖演員轉貼。

正值肺炎肆虐，大師繼早前畫出一系列「Social Distancing」的海報，呼籲大家留在家中，自我隔離，今次他就將《復仇者聯盟：終局之戰》最經典的大戰一幕畫成醫護版，美國隊長（Chris Evans）、雷神（Chris Hemsworth）、變形俠醫（MarkRuffalo）等都戴上口罩，穿上醫生袍、綠色袍。從圖片中可見，一班超級英雄眼神堅定，如同現時在前線的醫護。

另一邊廂，就看到大反派「魁隆」的頭變成了新冠病毒的形狀，非常可怕。有網民看到這幅新作，就表示希望現實中的疫情「能與劇情一樣地完結」，也有網民指，「唯一能戰勝病魔是不能集結在一起」。