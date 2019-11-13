【復仇者聯盟4】美國隊將再度回歸　Chris Evans首度開腔回應

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）雖然告一段落，但關於電影和角色的消息仍然相當受影迷關注。飾演美國隊長的基斯伊雲斯（Chris Evans）算是其中一個最受歡迎的角色，在《復仇者聯盟4》交還六顆無限寶石後，再把盾牌交給飛隼，真正任務完成。但很多粉絲還是希望美國隊長會再度回歸，最近基斯伊雲斯就首次回應這個問題，仲答得相當曖昧。

美國隊長在《復仇者聯盟4》交還六顆無限寶石後，以老年樣貌現身，再把盾牌交給飛隼，真正任務完成。但很多粉絲還是希望美國隊長會再度回歸。（劇照）

一直都有不少影迷期待美國隊長，能再度現身MCU，最近基斯伊雲斯與「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）在接受外媒《Variety》訪問時，分享他們的新作《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）以及《婚姻故事》（Marriage Story） 時，也有提到他們在 Marvel 的時光。

基斯伊雲斯接受訪問時提到再次回歸MCU的可能性。（劇照）

美隊會回歸？Chris話我不會強烈拒絕

提到會否再次穿上美隊制服回歸 MCU，Chris 就首次正面回應了這個話題。Scarlett 問道「會回歸Marvel 嗎？」，Chris表示自己現在起床時身體都會咔咔聲響，身體不再像以前一樣那麼易復原了。「但我永遠不會說不可能，我很愛這個角色，對於這個問題我不會很強烈地拒絕，也不能隨便答一句 Yes！」他續說自己手頭上有其他工作項目：「我相信如果要讓美國隊長回歸是困難的，因為美隊的故事已經給了一個很完美的結局。」

最近「美國隊長」基斯伊雲斯與「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）接受外媒訪問時，都有回顧他們在 Marvel 的時光。（影片截圖）

4)對於有影迷指希望美隊回歸，基斯伊雲斯表示他不會一口拒絕，也不能簡單地說一句Yes。（影片截圖）

曾經覺得《復仇者聯盟》好荒謬

事關《復仇者聯盟》的故事裡頭有了平行宇宙，很多事情都有可能發生，也令影迷有更多幻想。Chris又話如果要美國隊長再度回到Marvel 宇宙，大前提要有一個好劇本才可能發生，絕對不可以因為粉絲想他回歸就再現身，否則絕對會破壞了《復仇者聯盟4》的完美結局。

兩位演員對談期間，也有回顧多年來在MCU的日子，Chris坦言當年聽到《復仇者聯盟》的故事覺得很荒謬，想不到現在這個電影系列成為了他人生之中最寶貴的回憶之一。