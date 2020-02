猛禽暴隊影評│似足死侍又同黑寡婦撞橋　爛番茄卻奪86%好評？

《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey)是DC電影一個全新的開始,這次沒有任何家喻戶曉的DC大英雄與大反派,沒有正義聯盟與怪怪的母盒、也沒有橫跨宇宙的末日危機。瑪歌羅比(Margot Robbie)飾演的「小丑女」哈蕾奎茵(Harley Queen)已經與小丑恩斷義絕,召集了一票葛咸城(Gotham)女力闖江湖。

《猛禽暴隊:解瘋小丑女》也許是當今最貼地的超英雄團隊電影,它是否能夠為DC宇宙表現不佳的英雄團隊爭口氣呢?

《猛禽暴隊:解瘋小丑女》奪得86%的爛番茄新鮮度。(截圖)

《猛禽暴隊:解瘋小丑女》是一次大膽的嘗試

本片中的主角群,這群街頭女力小隊提醒我們,已經好久沒有好好看過葛咸城。長久以來,我們都是以反派或是英雄的視點出發,但從未透過一個高譚小民的視點來看看這座「罪惡之城」。就這點來說,《猛禽暴隊:解瘋小丑女》至少帶領觀眾做了一趟高譚在地遊,走過超市、賣著蒙古烤肉(台灣原創的美食)的台灣餐館(葛咸城也有台灣之光!)、走過夜總會、走過看起來就是小丑大本營的遊樂園。

說實話,《猛禽暴隊:解瘋小丑女》裡的葛咸城似乎有點平淡,但這正是《猛禽暴隊:解瘋小丑女》大膽之處,它放棄了漫改電影本應有的魔幻魅力,說實話,《JOKER小丑》(Joker)裡的葛咸城都比它充滿視覺魔力。

電影帶領觀眾做了一趟葛咸城在地遊。(《猛禽暴隊:解瘋小丑女》劇照)

很明顯地,《猛禽暴隊:解瘋小丑女》強烈地想要與現實議題連結,這個小隊裡有功勞被男拍檔搶走的不得志警探、在底層犧牲原則掙扎求生的歌手、不懂親情的雙失少女扒手、只懂復仇的殺手與一夕間失去生命意義的瘋子。

這五位女主角分別隱喻了現代女性在職場、家庭、親情、感情與責任前的困境,而對比他們的大魔頭黑面具──由銀幕金童伊雲麥葵格(Ewan McGregor)飾演。他雖然號稱是葛咸城黑社會的最新大佬,但大多數時間卻像個缺乏自信主見、充滿猜忌恐懼的媽寶。

伊雲麥葵格飾演的「黑面具」(Black Mask)大多數時間像媽寶。(《猛禽暴隊:解瘋小丑女》劇照)

很難享受《猛禽暴隊:解瘋小丑女》想要透過商業導向的漫改電影來反映苦女對渣男議題的用心,這部電影的劇本確實已經費心建構起討論議題的舞台,但卻很難在娛樂電影的基礎上更深一步,更糟的是它甚至也很難娛樂觀眾:這部電影沒有太多吸引人的英雄時刻,它沒有太多奇觀式的動作橋段。

「小丑女」哈蕾奎茵的大解放之旅

另一方面,電影也並未製造出具說服力的危機,哈蕾奎茵這個角色似乎HP很容易降到個位數,但卻永遠不會歸零;而她的幸運值又不可思議經常保持滿點。奎茵應該要是一個機靈的丑角,但是導演並未替她安排風高浪尖的危機之路,讓觀眾無法為這類丑角的逢凶化吉感覺任何趣味。

可是瑪歌羅比是確實出盡全力,她親自演出了不少特技,表演許多高難度的體操動作,從她的許多小動作可以看出,她極力想讓奎茵活出自己個性的決心。

《猛禽暴隊:解瘋小丑女》是哈蕾奎茵的大解放之旅。(《猛禽暴隊:解瘋小丑女》劇照)

+ 6 + 5 + 4

《猛禽暴隊:解瘋小丑女》有一個極其簡單的故事,預告裡已經說了大半,導演與劇本大費周章地改變敘事順序,試圖營造出一種諸事水到渠成的套路圓滿感。但是當觀眾回想《猛禽暴隊:解瘋小丑女》的整套故事,卻很難找出有哪段支線劇情令他們印象深刻──似乎也沒有大費周章的必要。

更何況這五位角色也沒有營造出各自的角色魅力──某位角色的戲份只有一點點。觀眾看著不認識的角色,經歷不太刺激的冒險,這導致了最糟的狀況:大多時候我們面無表情,有時還會稍稍尷尬,總結就是不太關心。

《猛禽暴隊:解瘋小丑女》落到了尷尬的位置,講好聽點是「立意良好、執行不力」。它有很好的架構與構想,實行的結果卻並不吸引人,反倒讓人有電影刻意剝削議題的意圖。這真是最糟的狀況,畢竟在漫畫裡,富有魅力的妹子一向是葛咸城的特產,她們嗆辣、有決心與行動力、而且往往比男人還像男子漢。

「小丑女」的幾位好姊妹宛如人肉佈景版,難以為觀眾留下深刻印象。(《猛禽暴隊:解瘋小丑女》劇照)

可是我們在《猛禽暴隊:解瘋小丑女》裡,卻看不到這種令人喜愛的形象。奎茵大多數都像是廉價版的死侍:常常突破第四面牆,開些站在觀眾角度的吐槽──類似

好黑暗的你是不是DC宇宙來的──

這樣的後設笑話。但是《死侍》至少成功塑造了死侍的個性(也許是這部電影最成功之處),可是奎茵卻讓人感覺功虧一簣,還充滿「非常努力但仍然功虧一簣」的殘念感。

奎茵大多數都像是廉價版的死侍。(《死侍》劇照)

+ 8 + 7 + 6

Do It Now !!!

《猛禽暴隊:解瘋小丑女》的劇情會讓觀眾常常大喊「為什麼現在不這樣做」,這代表它充滿許多邏輯的破洞。但是商業動作電影需要完美無瑕的劇本嗎?Marvel電影告訴我們這不是必備條件。它可以端出觀眾喜愛的角色,可以花整部電影的時間來塑造一個角色,可惜的是《猛禽暴隊:解瘋小丑女》並沒有完成這項任務。

看完電影後,這些剛認識的英雌們,對我們來說仍是可有可無。她們的某個人生困境可能解決了,但我們也無意好奇她們的下一道難關是什麼了。

某種程度上,DC 的《猛禽暴隊:解瘋小丑女》與Marvel的《黑寡婦》(Black Widow)有許多相似之處,而如果《猛禽暴隊:解瘋小丑女》不盡人意,我希望下部女性重建家庭價值的超英雄電影能夠順利一點──施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)拜託妳了。但話說回來,也許我們不如再看一次《小婦人》(Little Women)比較實際?

電影與《黑寡婦》有許多相似之處。(《黑寡婦》劇照)

+ 5 + 4 + 3

延伸閱讀:

DC《猛禽小隊:小丑女大解放》倫敦連線 瑪格羅比:「第二次飾演小丑女 更生猛、更多脆弱一面但也更瘋狂!」

外媒都誇的《猛禽小隊:小丑女大解放》動作場景!原來背後有《捍衛任務》導演操刀

【本文由「電影神搜」授權轉載。】