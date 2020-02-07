猛禽暴隊影評│似足死侍又同黑寡婦撞橋　爛番茄卻奪86%好評？

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey）是DC電影一個全新的開始，這次沒有任何家喻戶曉的DC大英雄與大反派，沒有正義聯盟與怪怪的母盒、也沒有橫跨宇宙的末日危機。瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演的「小丑女」哈蕾奎茵（Harley Queen）已經與小丑恩斷義絕，召集了一票葛咸城（Gotham）女力闖江湖。

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》也許是當今最貼地的超英雄團隊電影，它是否能夠為DC宇宙表現不佳的英雄團隊爭口氣呢？

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》奪得86%的爛番茄新鮮度。（截圖）

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》是一次大膽的嘗試

本片中的主角群，這群街頭女力小隊提醒我們，已經好久沒有好好看過葛咸城。長久以來，我們都是以反派或是英雄的視點出發，但從未透過一個高譚小民的視點來看看這座「罪惡之城」。就這點來說，《猛禽暴隊：解瘋小丑女》至少帶領觀眾做了一趟高譚在地遊，走過超市、賣著蒙古烤肉（台灣原創的美食）的台灣餐館（葛咸城也有台灣之光！）、走過夜總會、走過看起來就是小丑大本營的遊樂園。

說實話，《猛禽暴隊：解瘋小丑女》裡的葛咸城似乎有點平淡，但這正是《猛禽暴隊：解瘋小丑女》大膽之處，它放棄了漫改電影本應有的魔幻魅力，說實話，《JOKER小丑》（Joker）裡的葛咸城都比它充滿視覺魔力。

電影帶領觀眾做了一趟葛咸城在地遊。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

很明顯地，《猛禽暴隊：解瘋小丑女》強烈地想要與現實議題連結，這個小隊裡有功勞被男拍檔搶走的不得志警探、在底層犧牲原則掙扎求生的歌手、不懂親情的雙失少女扒手、只懂復仇的殺手與一夕間失去生命意義的瘋子。

這五位女主角分別隱喻了現代女性在職場、家庭、親情、感情與責任前的困境，而對比他們的大魔頭黑面具──由銀幕金童伊雲麥葵格（Ewan McGregor）飾演。他雖然號稱是葛咸城黑社會的最新大佬，但大多數時間卻像個缺乏自信主見、充滿猜忌恐懼的媽寶。

伊雲麥葵格飾演的「黑面具」（Black Mask）大多數時間像媽寶。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

很難享受《猛禽暴隊：解瘋小丑女》想要透過商業導向的漫改電影來反映苦女對渣男議題的用心，這部電影的劇本確實已經費心建構起討論議題的舞台，但卻很難在娛樂電影的基礎上更深一步，更糟的是它甚至也很難娛樂觀眾：這部電影沒有太多吸引人的英雄時刻，它沒有太多奇觀式的動作橋段。

「小丑女」哈蕾奎茵的大解放之旅

另一方面，電影也並未製造出具說服力的危機，哈蕾奎茵這個角色似乎HP很容易降到個位數，但卻永遠不會歸零；而她的幸運值又不可思議經常保持滿點。奎茵應該要是一個機靈的丑角，但是導演並未替她安排風高浪尖的危機之路，讓觀眾無法為這類丑角的逢凶化吉感覺任何趣味。

可是瑪歌羅比是確實出盡全力，她親自演出了不少特技，表演許多高難度的體操動作，從她的許多小動作可以看出，她極力想讓奎茵活出自己個性的決心。

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》是哈蕾奎茵的大解放之旅。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

+ 6 + 5 + 4

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》有一個極其簡單的故事，預告裡已經說了大半，導演與劇本大費周章地改變敘事順序，試圖營造出一種諸事水到渠成的套路圓滿感。但是當觀眾回想《猛禽暴隊：解瘋小丑女》的整套故事，卻很難找出有哪段支線劇情令他們印象深刻──似乎也沒有大費周章的必要。

更何況這五位角色也沒有營造出各自的角色魅力──某位角色的戲份只有一點點。觀眾看著不認識的角色，經歷不太刺激的冒險，這導致了最糟的狀況：大多時候我們面無表情，有時還會稍稍尷尬，總結就是不太關心。

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》落到了尷尬的位置，講好聽點是「立意良好、執行不力」。它有很好的架構與構想，實行的結果卻並不吸引人，反倒讓人有電影刻意剝削議題的意圖。這真是最糟的狀況，畢竟在漫畫裡，富有魅力的妹子一向是葛咸城的特產，她們嗆辣、有決心與行動力、而且往往比男人還像男子漢。

「小丑女」的幾位好姊妹宛如人肉佈景版，難以為觀眾留下深刻印象。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

可是我們在《猛禽暴隊：解瘋小丑女》裡，卻看不到這種令人喜愛的形象。奎茵大多數都像是廉價版的死侍：常常突破第四面牆，開些站在觀眾角度的吐槽──類似

好黑暗的你是不是DC宇宙來的──

這樣的後設笑話。但是《死侍》至少成功塑造了死侍的個性（也許是這部電影最成功之處），可是奎茵卻讓人感覺功虧一簣，還充滿「非常努力但仍然功虧一簣」的殘念感。

奎茵大多數都像是廉價版的死侍。（《死侍》劇照）

+ 8 + 7 + 6

Do It Now !!!

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》的劇情會讓觀眾常常大喊「為什麼現在不這樣做」，這代表它充滿許多邏輯的破洞。但是商業動作電影需要完美無瑕的劇本嗎？Marvel電影告訴我們這不是必備條件。它可以端出觀眾喜愛的角色，可以花整部電影的時間來塑造一個角色，可惜的是《猛禽暴隊：解瘋小丑女》並沒有完成這項任務。

看完電影後，這些剛認識的英雌們，對我們來說仍是可有可無。她們的某個人生困境可能解決了，但我們也無意好奇她們的下一道難關是什麼了。

某種程度上，DC 的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》與Marvel的《黑寡婦》（Black Widow）有許多相似之處，而如果《猛禽暴隊：解瘋小丑女》不盡人意，我希望下部女性重建家庭價值的超英雄電影能夠順利一點──施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）拜託妳了。但話說回來，也許我們不如再看一次《小婦人》（Little Women）比較實際？

電影與《黑寡婦》有許多相似之處。（《黑寡婦》劇照）

+ 5 + 4 + 3

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