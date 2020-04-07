【新冠肺炎】科學家稱成功研發疫苗　曾亮相紀錄片《流感大流行》

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，各國努力尋求應對方案。加州一名科學家Jacob Glanville及其團體，在早前聲稱找到對抗新冠肺炎的方法。他們透過改良了五種抗體來應對這種新病毒。Jacob Glanville指出，他們已把抗體送到軍方進行確認測試。同時，Jacob Glanville希望能與企業合作，盡快加速生產。Jacob Glanville最後又稱，希望能在今夏開始進行臨床試驗，並在安全情況下，於今年9月全面推出市場。

Jacob Glanville曾亮相Netflix紀錄片《流感大流行》。（《流感大流行》劇照）

其實Jacob Glanville是Distributed Bio的行政總裁，更曾在Netflix早前推出的紀錄片《流感大流行》（Pandemic）擔任嘉賓。他早前接受《新西蘭國家廣播電台》（Radio New Zealand）訪問時表示，他與其團隊利用了五種抗體改良了當年對付沙士的抗體，借此攻擊引起新冠肺炎的病毒：「我們很高興地宣布，我們已經完成了編製，並且研製出一些非常有效的抗體。」

Jacob Glanville聲稱利用當年沙士的抗體再製造新疫苗。（《流感大流行》劇照）

Jacob Glanville指出，這種新型冠狀病毒肺炎屬於SARS-CoV-2品種，是一種冠狀病毒，可以引起輕度的呼吸道感染至嚴重的呼吸問題。然而，由於COVID-19是沙士的「表親」，所以透過新增五種抗體去中和當年對抗沙士的抗體：「我們創造了數億種抗體，我們對它們進行了改良，從這個改良版本中，我們發現一種合適的藥物。」據Jacob Glanville表示，他已經與美國軍方接觸，並安排測試。

Jacob Glanville（左）是Distributed Bio的行政總裁。（《流感大流行》劇照）

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據德國傳媒《DW.com》報導，澳洲政府的科學家都對新冠肺炎疫苗展開了第一階段的測試。最後，Jacob Glanville認為他研發的藥物只屬「短期」疫苗，與真正的疫苗不同，這種抗體只能保護人類八至十個星期。雖然Jacob Glanville聲稱他成功研製出疫苗，但惹來其他科學家駁斥。美國免疫學家、兼隸屬白宮冠狀病毒特別工作組的Anthony Fauci接受《Fox News》訪問時批評：「我不認識他，不知道他們在做甚麼。」他更認為Jacob Glanville的對抗方案是一種「古老的概念」。