白髮魔女傳影評｜祇有張國榮才能演活卓一航？劇情一個改動變經典

這世上的事情，大抵越被阻止，就會越熱烈越洶湧；差距越大，反彈也就越大。潮水如此，瀑布如此，愛情亦如此。愛得越深，傷害也就越大。《白髮魔女傳》就是這樣一個故事。

戲中，張國榮與林青霞上演連場大尺度性愛場面。（《白髮魔女傳》劇照）

改編自梁羽生同名小說，導演于仁泰把男女主角的關係從官兵捉強盜，加大力度改成了正邪不兩立。武當派掌門、武林盟主接班人卓一航與魔教狼女練霓裳的這段禁忌之戀，一下子從內部矛盾變成了敵我矛盾。

本來只是二十公尺落差的十分瀑布，陡然成了落差八十公尺的伊瓜蘇大瀑布。故事裡的男女主角談情說愛驚心動魄，銀幕外看戲的觀眾更加覺得可歌可泣，不得不說這是一個大膽而高明的改動。

山洞裡的纏綿悱惻，粼粼波光伴隨著張國榮與林青霞的絕世容顏，難得一見的大膽性愛場面，唯美浪漫，極盡風流，將這段戀曲的離經叛道，以及隨著離經叛道而來的加倍歡愉，描寫得淋漓盡致，有血有肉。

《白髮魔女傳》是一部妖異華麗的武俠愛情經典。（《白髮魔女傳》劇照）

+ 3 + 2

如果要給《白髮魔女傳》留一句評語，我會說這是一部妖異華麗的武俠愛情經典。情節曲折，人物鮮豔，于仁泰運用各種元素堆疊出故事裡的魔幻、叛逆、荒誕不羈。

卓一航滿頭蓬亂捲髮、一身邋遢布衣的天真率性，練霓裳一頭長髮的無邊綺麗想像。宛如世外桃源的山洞、大得空洞而又無情冷酷的武當派門庭，都暗暗隱藏著對於道德與世俗標準的反諷。還有練霓裳初登場時的林中打鬥，銀色月光灑在她一身白衣上，手中長鞭當空揮舞，瞬間定格，那份淒清孤傲之美，穿越時空撲面而來。

更不能不提姐弟連體的魔教教主，這個角色的設計簡直畫龍點睛，影片中段兩人背對背裸體側臥說話的那段，當身上的毯子凌空飛起，袒露出他們隱藏在背後的驚人秘密時，充滿異國情調色彩的畫面，加上空靈詭異的音效，真真使人不寒而慄，卻又在驚恐中有那麼一絲絲不可告人的興奮。

張國榮靠仙氣演活卓一航。（《白髮魔女傳》劇照）

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由張國榮扮演卓一航，我覺得真是空前絕後的選角，試想了一下，同時代的男演員無人可以勝任，只有天生貴公子如張國榮，才能將卓一航表現得如此生動而惹人同情。

不然你想，卓一航是誰？他就是那種每次都考一百分，但你問他，他總是說「我根本沒唸書」、「我最討厭上學」的人。失之毫釐，差之千里，只要有一點點氣質不對，卓一航立刻會變成史上最招人嫌的男主角。

舉個例子，林青霞當時還跟男友秦漢在一起。你想一想，秦漢能演卓一航嗎？不可能的。秦漢那張秀氣的臉，看上去就像是出事的時候會把女人往前推，自己跑掉的男人啊。所以「滾滾紅塵」那個懦弱的漢奸章能才，才是屬於他的角色啊。

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