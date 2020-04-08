【新冠肺炎】韓影《戰疫》神寓言有效療法　靠康復患者獻血救人

新冠肺炎疫情持續，南韓中央防疫對策本部近日公布，對兩名65歲以上的高齡患者，實行類固醇加血漿療法後，二人均已康復出院，相信這種療法對於一般藥劑沒反應的高齡病人來說特別有效。 之後有網民發現血漿療法曾於2013年上映的電影《戰疫》（台譯：《流感》，原片名：감기）出現，戲中全靠這種療法才能暫緩致命流感疫情，假若能夠廣泛使用的話，這部片可謂另類神寓言。

秀愛女兒是自能痊癒的病患，其血液能製造出對付致命流感的藥劑。（電影劇照）

《戰疫》由秀愛、張赫及柳海真等人主演，講述人蛇集團將一群來自東南亞的偷渡客，放進貨櫃從香港偷運至南韓時幾乎全部死亡，只餘下一名生還者並成功逃跑。之後人蛇集團其中一人出現流感徵狀，由一開始咳嗽變成多重器官衰竭身亡，致命流感開始在南韓爆發，政府下令緊急封鎖病毒源頭盆唐區。醫療團隊後來發現自然康復的小孩的血液能夠製造出有效藥，憑這種「血漿療法」成功控制疫情。

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血漿療法早於1918年西班牙流感爆發時就廣泛使用，後來出現的伊波拉病毒、麻疹及SARS等亦曾用上這種療法，透過康服患者的血液中分離出對抗病毒的抗體，在某種疫症爆發後，尚未研發出治療疫苗及藥劑前特別使用。

《戰疫》中疫情爆發後市民搶口罩及物資，呢個畫面真係似曾相識。（電影劇照）

南韓當局表示，兩名71歲及67歲患者確診後，情急轉直下，但二人對機器呼吸和氧氣治療、抗病毒藥物治療、瘧疾治療劑和愛滋病治療劑都沒反應，後來用上血漿治療和類固醇治療，病情才穩定下來，而且更沒有副作用出現。但由於目前沒有大規模臨床試驗，血漿療法並不屬於官方療法，但對於沒有抗病毒治療效果的重症患者來說，可作爲替代方案。