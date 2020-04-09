囡囡公開保羅獲加從未曝光片段　罕有發出撒嬌聲音甜笑：你嚇倒我

電影《狂野時速》系列拍足將近20年，戲中扮演Brian O'Conner一角的保羅獲加（Paul Walker）在2013年因車禍離世，年僅40歲，《狂野時速7》更因為因此而一度暫停拍攝，未完成的部分由保羅獲加的弟弟Caleb和Cody擔任他的替身，以CGI的方式來構成保羅獲加的體魄、臉和聲音，該片更是他的遺作。

《狂野時速7》是保羅獲加的遺作。（電影劇照）

8日保羅獲加唯一的囡囡Meadow Walker在個人Instagram上傳一條徒未曝光影片，Meadow Walker先是躲在門外，當保羅獲加一打開門時囡囡即時大叫「Hey!生日快樂！」而保羅獲加則是大嚇一跳，邊笑邊向後倒在床上，更是甜笑着將手放在心口上說：「你嚇倒我了，你在幹甚麼，哈哈。」隨即將囡囡一擁入懷，抱緊處理，雙雙倒在床上，非常溫馨。

保羅獲加雖然被囡囡嚇一跳，但他甜笑的樣子即可看出他有多開心。（Meadow Walker IG）

Meadow Walker上傳影片時更寫下「我從沒有想過要分享這條影片，但感覺不錯，大家要好好的，我愛你們，請注意安全。」影片一曝光即時引起極多影迷留言，紛紛表示不經不覺就7年了十分想念保羅獲加，指影片極度溫馨令大家都重拾笑容，為兩人留下大量「紅色心心❤️」，就連曾出演《狂野時速》系列作的姬嘉鐸（Gal Gadot）都有留言「❤️」。

保羅獲加對着女兒發出撒嬌的聲音說「No way.」（Meadow Walker IG）

姬嘉鐸曾在《狂野時速》系列跟保羅獲加合作，她都在Meadow Walker的影片下留言。（電影劇照）

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保羅獲加未曝光片段：