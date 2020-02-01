【F9狂野時速】四分鐘最新預告　莊先拿加入做雲迪素細佬

由雲迪素（Vin Diesel）、米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）、莊先拿（John Cena）、泰列斯吉遜（Tyrese Gibson）、娜塔莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）、姜成鎬、查理絲花朗（Charlize Theron）主演的《F9狂野時速》（Fast & Furious 9），該系列作在全球票房成績已經超越50億美元，第9集將於5月上映！

今集加入全新角色由莊先拿扮演雲迪素的弟弟。（《F9狂野時速》預告擷圖）

今集加入全新角色由莊先拿飾演的Jakob是位偷竊專家、職業刺客以及飆速車手，他更有個獨特的身份，正是唐老大的弟弟，不過在《狂野時速》中，稱得上「家族成員」都未必是親生，真實身份需要留待電影上映之時才能解封。

另外今次查理絲花朗再次挑起事端，挑釁莊先拿去殺死雲迪素，而且莊先拿是個不斷想要超越雲迪素的人，預告中兩人多次埋身肉搏、槍戰、車戰、飛車戲層出不窮，打戲勁精彩！

查理絲花朗挑釁莊先拿去殺死雲迪素。（《F9狂野時速》預告擷圖）

兄弟見面如同仇人。（《F9狂野時速》預告擷圖）

另外，今集更有大家意想不到又好想見到他的角色回歸，正是由姜成鎬飾演的韓，在第6集中，積遜史特咸（Jason Statham）害死韓，他在東京炒車時，鏡頭只是影着架車爆炸，影迷一直猜測他沒有死，並且預計他一定會回歸，沒想到一消失便缺席整整兩集加一集外傳，在第九集才回歸。

預告中，由米雪露芝姬絲一句「大家驚喜吧？」隨即韓翻生登場：「這俱樂部真不錯。」再跟雲迪素相擁一下，不過他如何「翻生」仍是個謎。

在第六集「死去」的韓重磅回歸！（《F9狂野時速》預告擷圖）