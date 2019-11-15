【狂野時速9】導演宣布正式殺青　驚喜送上Paul Walker性感裸照

從 2001年開始發展的《狂野時速》系列電影有不少忠實粉絲，由雲迪素（Vin Diesel）及米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）等主演的《狂野時速9》（Fast & Furious 9）將在明年5月上映。 據知，今集幾乎固定的主要角色都會回歸，電影6月底開機拍攝，日前就宣布正式殺青，導演林詣彬除了貼出演員大合照，還意想不到地公開了一張保羅獲加（Paul Walker）的性感裸照，粉絲都表示很驚喜。

《狂野時速》系列電影 由2001年開始發展，多年來都有不少忠實粉絲。（《狂野時速》劇照）

《狂野時速9》今次找來曾經執導《狂野極速：飄移東京》（The Fast and the Furious: Tokyo Drift）的導演林詣彬回歸，相信新作又會再掀起一陣熱潮。電影在6月底開拍，除了一眾原班人馬演的經典角色會重聚，早前也公布摔角巨星莊先拿（John Cena）會加盟演出。

最近，導演林詣彬就在網上宣布《狂野時速9》已經殺青：「《狂野時速9》殺青了，這是系列之中一部最有野心的電影，我永遠都會感謝來自倫敦、愛丁堡、格魯吉亞首都第比利斯、泰國和洛杉磯的美好團隊。」

曾經執導《狂野極速：飄移東京》（The Fast and the Furious: Tokyo Drift）的導演林詣彬，今次會回歸《狂野時速9》做導演。（ justinlin/twitter圖片）

導演早前也貼上一張與劇組的大合照，主角「Dom」騷出強勁的臂彎坐在車頭，而今集查理絲花朗（Charlize Theron）以及飾演「Magdalene Shaw」的海倫美蘭（Helen Mirren）都會回歸演出。不過，睇返大合照的人馬，早前盛傳會回歸新作的「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）以及積遜史達頓（Jason Statham）就未見踪影。

導演林詣彬就在網上宣布《狂野時速9》已經殺青，又話好多謝世界各地的團隊。（ justinlin/twitter圖片）

導演林詣彬早前也公開了一輯《狂野時速9》的幕後花絮相片，又貼出一張保羅獲加（Paul Walker）的性感裸照，令影迷相當驚喜，紛紛留言指非常想念這位已經離開我們的演員。