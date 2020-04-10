【獅子山上】衛詩雅憑《失眠》演出贏角色　男主角原定係鄭中基？

《香港電影編劇家協會》舉行的年度頒獎禮中，有「年度最佳電影角色獎」以突顯編劇的功勞。而今屆就有13個候選角色單位入圍第二輪投票。 為令觀眾對候選者有深入了解，今年協會就找來演員跟編劇開Facebook Live，同大家分享演繹上點滴。日前便請來《獅子山上》的編劇鄭文豪、張忠亮、梁國斌以及飾演蘇悅的衛詩雅，一齊開Facebook Live分享拍攝點滴。

香港電影編劇家協會第二集請來《獅子山上》團隊做訪問。（Facebook擷圖）

《獅子山上》本來就是改編自「包山王」黎志偉的真人真事，而衛詩雅在戲中就是扮演他的太太，她自言在戲中的蘇悅是個受委屈的女人，在戲中非常壓抑，幸好有一眾編劇、導演的指導，將角色的外跟內的演繹細心研究，外表對着家人是怎樣的感覺和態度、對着出意外前或後的老公又是怎樣、再去思考當老公的女性好友出現後的心情，對着不同的人要流露出各種對應的心情。

有指林德信一角本來是想找鄭中基演出。（資料圖片）

其後有讀者留言問到︰「點解咁有眼光找衛詩雅演出？」團隊們回應，事實上在籌備整套電影時，有意推高戲中的年齡層，本來林德信一角是想找鄭中基演出，可惜當時他並沒有空檔，要等的話最多要延後足足13個月。由於好想在香港發生社會運動期間推出該戲，所以不想再等，只好另覓人選，就決定將整個年齡層下調。而最初揀選衛詩雅的確不是他們提意，但聽到她的名字時馬上「叮一聲」，並想起《暴瘋語》這部電影，當中衛詩雅的客串演出非常吸引，加上隨後在《失眠》的演出，讓我們更加肯定她。現場所見，衛詩雅聽到大家的讚賞也深表感動。

講起衛詩雅的演出時，大家都大讚她做得好。（電影劇照）

接下來兩天香港電影編劇家協會都會繼續開直播，跟影迷、演員和編劇一同聊天。

今晚（10日）10點將會有出演《作家的謊言：筆中誘罪》的張建聲以及編劇沈錫然。

星期六晚（12日）11點，則會有演出《叔．叔》的區嘉雯，以及編劇楊曜愷跟大家見面。