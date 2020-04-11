哈利波特｜榮恩跟大肚女友零防禦街頭漫步　公開宣告榮升做爸爸

以J.K羅琳著作《哈利波特》（Harry Potter）中「榮恩衛斯理」一角紅遍全球的路拔格連（Rupert Grint）今日（11日）似乎宣告榮升做爸爸，近日他跟傳出緋聞多年的英國女星Georgia Groome零遮掩，漫步街頭，而女主角挺着大肚，孕味甚濃，至於路拔格就只是戴上cap帽，兩人似乎無懼新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）的影響，都未有戴上口罩預防。

當年仲係小朋友的榮恩，今日都升格做爸爸喇！（電影劇照）

事實上路拔格連和Georgia Groome兩人從未承認戀情，但一直都處於穩定交往中。11日有影迷拍到兩人在倫敦街頭散頭，女方手持電話、信用卡和一包物品，而男方則手抽一個大紙袋和銀包。

正面看到身穿黑衫黑褲的Georgia Groome只是有點福，但一看則面就知道其實是孕肚，粉絲更有提到早前路拔格連曾提及自己好想生BB，同時為兩人感到高興。

路拔格連和Georgia Groome拍拖長達9年。（Getty Images）

路拔格連和Georgia Groome拍拖9年，雖未有公開戀情，但就在去年有傳媒拍到Georgia手上戴有婚戒，引發外界猜疑當時兩人很快就會完婚，不過鑑於多年來兩人都收得勁密實，不願對外界透露過多私隱，對於兩人今次零遮掩走在街頭上的確令人感到出奇，而兩人的經理人公司亦很快證實了他們的確將要迎接寶寶的誕生，走入人生中的下一個階段。

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