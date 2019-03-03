【哈利波特】麻省理工學院研發真「分類帽」　JK羅琳都有幫忙

全球人氣電影《哈利波特》（Harry Potter）系列在8年前經已完結，近年推出《怪獸》系到，包括《怪獸與牠們的產地》以及第2集的《葛林戴華德之罪》，延續經典魔法電影，令一眾《哈》迷都大力支撐！

《哈利波特：神秘的魔法石》上映已是18年前的事。（網上圖片）

講到《哈利波特》系到，除了紅起「哈利仔」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Waston）和「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）外，有關《哈利波特》的周邊產品同樣大受《哈》迷歡迎！相信對《哈利波特：神秘的魔法石》印象相當深刻，18年來一定翻Loop再翻Loop！

當中所有一年級新生到達霍格華茲魔法學校後，都要經「分類帽」分配入4個不同的學院，包括葛來分多、赫夫帕夫、雷文克勞和史萊哲林，相信不少《哈》迷都曾經試過自己戴頂帽，扮被「分類帽」分入其中一個心水的學院。

所有一年級新生都會經「分類帽」分入四大學院一之。（網上圖片）

近日，美國麻省理工學院媒體實驗室的博士就對「分類帽」進行了研究，製作出真實的分類帽，《哈》迷都終於有機會可以一嘗被分配到自己屬於的學院了！製作人Nataliya Kosmyna指，這是一頂由無創電極組成的可穿戴設備，可以捕捉用戶的大腦活動，並且用此來檢測和分析腦內正在想像的內容。

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Nataliya Kosmyna特意將其外表打扮成《哈利波特》「分類帽」一樣。（網上圖片）

據了解，這頂「分類帽」的主要用途其實在於，人類的心態會否受機器技術影響，將其配合嵌入式腦電圖耳機和藍牙喇叭，同時傳遞出對用戶努力付出的讚美，借此來提高他們的適應能力和自我肯定，從而正面影響他們的行動力和學業成績。

Nataliya Kosmyna為了讓更多人留意到她的研究，決定以《哈利波特》中的「分類帽」來包裝，她在網上以$29.99美元（$234港元）買下同類型服裝，覆蓋了14個電極，製成品就如真實版的霍格華茲「分類帽」。

設計「分類帽」的原意是為了提高對用家的正面影響。（網上圖片）

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另外，在Nataliya Kosmyna進行這項研究時，她也得到了作者JK羅琳的幫忙。首先她向用戶展示一系列圖像並要求他們想像這些物體，之後「分類帽」會根據早前曾詢問用戶的二進制問題，要是用戶沒有給予回應，「分類帽」就會知道你想選哪一個答案，就如同「分類帽」分配學生去其中一個學院一樣。

Nataliya Kosmyna表示「分類帽」會講出你是葛來分多，但用她研發的帽子只需要極度專中，甚至不需講出一個字，它就會告訴你，你的想法，而這並不是魔法，而是純神經科學。（網上圖片）

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