哈利波特｜丹尼爾烈格夫自命唔識做有錢人　「沒打扮時被當乞衣」

英國男星丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）憑「哈利波特」（Harry Potter）一角紅遍全球，幾乎無人不識，角色長紅將近20年，就連主題樂園都要加建哈利波特的園區，最近丹尼爾烈格夫在訪問中竟然透露了被當成乞丐的故事，令人驚訝！

丹尼爾烈格夫自拍完《哈利波特》後非常落力想搣甩「哈利仔」的標籤。（Daniel Radcliffe IG）

據外媒《Mirror》報導，身價9000萬英鎊（約9億港元）的哈利仔在訪問中自爆有錢人的煩惱，他講到自己不是一個很奢侈的人，時常有種「天啊我真的不適合當名人」，更很少會使用一大筆金錢去消費，根本是有錢不懂得甚樣去使錢。

丹尼爾烈格夫更表示自己唔識使錢，唔適合做有錢人和名人。（影片截圖）

丹尼爾烈格夫其後笑言自己完全唔識做有錢人，更分享了一個有趣的經歷。在未有作品拍攝時，他不會刻意去打扮，以簡單樸素的形象外出，更會留到一臉濃密的鬍鬚，一次他拖着狗坐在路邊，卻被當成是乞丐，結果對方更施捨了$5美金（約$38.9港元）給他，更鼓勵他叫他去買杯咖啡給自己。

魯拔格連特則洗使錢在自己想要做的事上。（網上圖片）

不過對比起丹尼爾烈格夫，同戲中的「榮恩衛斯理」魯拔格連特（Rupert Grint）就更懂得使錢，事實上他拍完《哈利波特》系列後，沒有太著重在演藝事業上，參演的作品產量也不算多，他會花費金錢在氣墊船、天鵝造型腳踏船和雪糕車上，要數最經典的必然是他揸着雪糕車周圍兜風，免費派雪糕給小朋友，只為一圓自己小時候的夢想。