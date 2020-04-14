劉亦菲《花木蘭》出師不利　挪威如期上映19日票房慘收6700蚊

由Niki Caro執導，劉亦菲、甄子丹、李連杰及鞏俐主演的《花木蘭》（Mulan）原定在3月公映，可惜全球受到COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，迪士尼宣布推遲4個月，至7月上映。沒想到，原來電影於上月在挪威靜靜地如期上映，不過遇上疫情影響，目前最新票房只有874美元（約6775港元），非常慘淡。

由劉亦菲主演的《花木蘭》在上月尾於挪威如期上映。（《花木蘭》劇照）

《花木蘭》真人版計劃在2015年開始，並在2017年2月找來紐西蘭女導演Niki Caro執導。同年9月，迪士尼宣布從過千名演員中選出劉亦菲成為電影主角，其他演員也於翌年陸續加入。據CNN報導，《花木蘭》為迪士尼花了約2億美元的製作費，是繼《時間的皺摺》（A Wrinkle in Time）的Ava DuVernay後，第二位製作成本過1億美元的女導演。

挪威成《花木蘭》目前唯一已上映的國家，但可惜票房收入慘不忍睹。（Box Office Mojo 網頁擷圖）

正當電影如箭在弦之際，中國突然爆發疫情，進而演變至全球大流行。雖然《花木蘭》在美國已舉行首映禮，但公映日期最終仍不敵疫情，延後至7月尾上映，但原來全球仍有一個地方在上月如期上映，就是挪威。《花木蘭》於3月27日在挪威上映，首日開畫票房僅有83美元（約643港元），截止目前（14日），累計票房只有874美元，非常慘淡。雖然目前《花木蘭》定檔7月，強攻暑假檔期，但能否上映仍是未知之數。