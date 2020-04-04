新冠肺炎｜《花木蘭》《黑寡婦》上映有期　迪士尼整頓MCU時間表

受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，由迪士尼發行的兩大重磅電影《黑寡婦》（Black Widow）以及《花木蘭》（Mulan）早前宣布延後上映，但就一直都未有公布再上映日子，上星期更傳出消息指迪士尼（Disney）考慮將兩套大片放到Disney+串流平台上播映。

《黑寡婦》推遲到11月6日上映。（電影劇照）

今日（4日）迪士尼都終於有定案，原定3月底和5月初分別上映的《花木蘭》、《黑寡婦》紛紛徹檔，目前迪士尼決定將《花木蘭》安排在7月24日上映，《黑寡婦》則延後到11月6日。事實上電影一延期就會打亂了電影公司整盤計劃，《花木蘭》新檔期本來是上映The Rock新戲《幻險森林奇航》，而該片因此延後一年到2021年的7月30日才會上。至於Marvel Studios的系列作品，可謂是牽一髮動全身，整個MCU的時序都要重新再編排，《黑寡婦》將會採用《永恆族》（The Eternals）的檔期。

《花木蘭》安排在7月24日上映，食咗The Rock個檔期。（電影劇照）

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+ 12 + 11 + 10

由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠1984》改為8月14日上映。（電影劇照）

另外，有指為甚麼迪士尼堅持不惜延後MCU全盤計劃，都要在戲院上映《黑寡婦》以及《花木蘭》呢？其中最大的原因是對家DC的《神奇女俠1984》（Wonder Women 1984），堅持要在大銀幕上播放，導演Patty Jenkins指出她們都是以大銀幕的標準來製作《神奇女俠1984》，相信影迷只有身處在戲院才能感受到當中的力量，因此不惜延期都要等到在戲院上映之日。

而迪士尼眼見對家都堅持要在戲院上映，3套皆以女性主義出發的電話當然要硬碰硬才分得出個高下，不過相信DC在檔期方面的考量比起迪士尼是較容易調整一點。