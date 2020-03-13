《花木蘭》首映影評人一致讚好　安佑森一脫騷肌全場尖叫！

《花木蘭》（Mulan）真人版電影由《Whale Rider》導演Niki Caro執導，由劉亦菲演出代父從軍的木蘭，其他卡司還有甄子丹、Jason Scott Lee、安佑森（Yoson An）、鞏俐以及李連杰等人。

劉亦菲戲中的晚霞妝被網民狠批，但影評人認為電影整體表現出色。（《花木蘭》劇照）

+ 5 + 4 + 3

目前電影首波評價出爐，不少人稱是迪士尼至今為止最棒的真人翻拍電影，儘管少了經典歌曲的襯托，但仍絲毫不減本片魅力。多數影評人都認為Niki Caro為電影成功最大的功臣，以壯麗的畫面以及刺激的打鬥場面，吸引了觀眾的目光。

以下為目前公開的評價（點圖放大▼▼▼）

+ 10 + 9 + 8

《花木蘭》原訂在三月中上映，但因為新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情影響而宣布延期，目前尚未確定延期後的上映日期。

男主角安佑森於戲中不停騷肌。（IG@yosonosoy）

+ 7 + 6 + 5

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