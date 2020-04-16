香港電影我撐場民選大獎2020｜投選心中影帝影后　贏旗艦智能手錶

由《香港01》主辦《香港電影我撐場民選大獎2020》，讓讀者投選心目中最撐的影帝影后、男女配角、新演員以及電影獎項。今年活動將由4月16日至5月6日接受投票。參與投票的讀者仲有機會得到豐富獎品，包括旗艦智能手錶Series 5、Dyson Supersonic™ 風筒、超市現金禮券及Now E電影點播券。

Sammi在《花椒之味》的演出感動人心，會否是你的心水選擇？（《花椒之味》劇照）

今年《香港電影我撐場民選大獎2020》，設有7大獎項供大家投票，當中包括「最撐電影大獎」、「最撐男主角」、「最撐女主角」、「最撐男配角」、「最撐女配角」、「最撐新演員」，以及今屆特別增設的「我撐經典電影之最」，從過去多屆香港電影獎項中，計算出獲得最多獎項的10套最佳電影，讓大家投選出最佳電影中的最佳。想撐自己偶像，想贏豐富獎品，留意以下參加辦法，就有機會獲獎。

點擊投票︰hkmovies2020.hk01.com

部分候選名單

+ 4 + 3 + 2

投票及問答遊戲玩法:

1. 投票只限「01會員」參加。

2. 請先以手機號碼登記/登入會員帳戶，於《香港01》舉辦的「香港電影我撐場 民選大獎2020」專頁，投選全部七個獎項。

3. 細讀並同意條款及細則。

4. 按下「確定投票」鍵，即完成投票。

5. 成功投票後，可獲得588分「01積分」，有關獎品將於投票完成後1天內存入用戶之得獎的「01會員」賬戶內，用戶須下載香港01APP查閱「01積分」。

6. 完成投票後，可選擇參加問答遊戲環節，參加者只須按流程回答指定問題「哪一套香港電影對你影響最深？為甚麼？ 」及填寫基本資料。

(《香港01》會按三個評選準則，包括感染度、創作度及文筆，選出認為答案“最令人感動”的53位參加者有機會獲得豐富獎品*。)

7. 問答遊戲所評選後的得獎名單會於活動結束後的兩星期內 (2020年5月19日前)，於本專頁公布，如用戶獲獎，將獲得專人以電郵/電話通知得獎及領獎安排。

問答遊戲獎品:

1/ 旗艦智能手錶Series 5 及 30,000 「01積分」價值: HK$3,499 (一份)

2/ Dyson Supersonic™ 風筒 價值: HK$3,380 (1份)

3/ 超市現金禮券 價值: HK$1,000 (一份)

4/ Now E電影點播券 價值: HK$32 (五十份) (電影點播券由Now E贊助)