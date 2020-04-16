最唯美港產三級片《偶遇》　攝師大師水禾田拍出至靚陳寶蓮

香港三級片女星多如繁星，上至赫赫有名的大明星，下至寂寂無名的奀星，都願意放手一脫，為求在競爭激烈的娛樂圈中殺出一條血路。 眾女脫星中，陳寶蓮稱得上是最為人熟悉的其中一位，她接拍的第一部電影就是三級片，眾多十八禁作品中，有一部《偶遇》由她擔任出品人投資製作，仲找來攝影大師水禾田執導，畫面美不勝收，稱得上是最唯美的三級片。

《偶遇》將陳寶蓮拍得好靚。（電影截圖）

《偶遇》於1995年上映，由陳寶蓮、劉的之及葉先兒主演，陳兼任出品人，看得出這部跟她以往所拍的三級片有點不一樣。在水禾田掌鏡下，《偶遇》的畫面美得像風景寫真，激情場面亦拍得相當唯美。此外，電影的幕後班底亦十分出色，包括攝影敖志君及配樂劉以達，可惜票房只收73萬港元，實在強差人意。

究竟水禾田當初構思的最原始版本《偶遇》是怎樣呢？（資料圖片）

據悉，《偶遇》原定在1992年上映，但最後延期足足兩年，原來電影本身由大公司嘉禾支持製作，大師級的水禾田吸引到嘉禾高層蔡永昌垂青，可是電影殺青後，片商要求補拍加戲，與導演爭持不下，最終嘉禾退出改由細公司舜禾負責發行，結果票房十分慘淡。

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其實《偶遇》的劇情的確奇怪，沒交代下一開場就突然安排葉先兒與洋妞來一場十分大膽的激情戲，然後就講到她是男主角的表妹，在南太平洋某島嶼上家居，男主角飛往當地探望她時，就遇上女主角陳寶蓮，表妹對男主角十分傾慕，二人更在石洞內翻雲覆雨，但男主角對陳寶蓮傾心，就算跟表妹發生關係，仍熱烈追求陳寶蓮，最終如願以償跟陳上床。如此詭異的故事，就算有靚人靚景都於事無補，而陳寶蓮經歷過這次滑鐵盧後，亦再無投資拍戲。