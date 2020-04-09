「港版GTO」《辣椒教室》年青演員全消失　初代𡃁模彭慧君仲好靚

1998年日劇《GTO麻辣教師》曾風摩一時，令反町隆史紅遍全亞洲，更造就他跟女神松嶋菜菜子這對模範夫妻。 2000年亦有一部類似劇情的港產片，由陳勳奇自編、自導、自演的《辣椒教室》，面對不良學生如何春風化雨，一眾美女學生中，有初代𡃁模彭慧君（Alice）與甘凱欣，以及已離世的陳勳奇女兒陳杏妍等，但20年過後就只剩下陳逸寧（Isabella）仍活躍影壇。

《辣椒教室》明顯食住《GTO》條水所拍，但劇情胡鬧，製作亦不精良，當年票房只有100萬左右。（電影截圖）

除陳勳奇外，《辣椒教室》還有陳法蓉、楊恭如及雷頌德等人主演，還起用了一大班新人演員，當中以陳勳奇女兒陳杏妍、初代𡃁模彭慧君（Alice）與甘凱欣，以及混血模特兒Irene Santiago等佔戲較重。

劇情講述陳勳奇是滿腔熱血的教師，與校長女兒楊恭如及音樂教師雷頌德，對抗極其偏心高材生的訓導老師陳法蓉，誓要讓成績墊底的5E班出人頭地。5E班學生雖然無心向學又頑皮,但其實頭腦聰明，幾經波折終於得到校長認同。

彭慧君（左）與甘凱欣戲份不少。（電影截圖）

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+ 8 + 7 + 6

《辣椒教室》劇情雖然比較胡鬧，但卻出現不少「驚人」情節，例如女學生之間同性戀、師生戀及自殺等，導演想帶出年青一代所面對的各種問題，但每一部分都是點到即止，作用不大。

相比之下，一眾新人演員較為吸睛，當中飾演曾志偉女兒的彭慧君，樣子甜美的她曾經是各大雜誌起用的人氣𡃁模，除《辣椒教室》外，亦拍過《失業皇帝》、《心動》及《玻璃樽》等，可惜在影壇發展不太順利，演極都是小角色，2007年後淡出娛樂圈轉行從事美甲生意，並於2012年成為人妻。年前她為美容代理公司拍宣傳短片，年近40的她保養得宜，仍星味十足。

彭慧君仲好靚。（影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

戲中跟彭慧君有段「斷背情」的甘凱欣造型中性，但她當年原來被封為「翻版李嘉欣」，獲陳勳奇睇中與電影公司簽約成為演員，可是演了《辣椒教室》及《藍煙火》兩部電影後便銷聲匿跡。而冼愛蓮為2000年代另一人氣混血女模Danielle Graham的表姐，亦是拍了兩部戲便引退。最令人婉惜的是陳勳奇女兒陳杏妍，曾拍過幾部電影，2014年於將軍澳寶林邨墜樓身亡，終年40歲。