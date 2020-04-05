【專訪】羅守耀疫市推新片預血本無歸　不願硬拍做港版三池崇史

受新冠肺炎疫情影響，電影市道陷入前所未有的艱難局面，由年初賀歲片撤檔，到近日戲院被迫停業，2020年電影界面臨前所未有的重大考驗。 未上映的電影撤得就撤4，唯獨有部港片《人妖阿發痴人三部曲1/3》上月初低調上映，導演是幾年沒拍戲的羅守耀。 羅導作品素以偏鋒見稱，被網民封為「香港三池崇史」，對電影滿腔熱誠的他，多年來背負著百億計的家族生意，堅持追求電影夢，今次接受《香港01》專訪，跟記者大談港產片前景，還有當年跟杜琪峯的拆夥傳聞。 攝影：陳順禎 攝錄：黎家浩、吳雋

《人妖阿發》籌備了兩年多，三級與人妖只是包裝，更想說的是一個有關贖罪的故事。

只不過是蝕1800萬與蝕1700萬的分別 羅守耀

《人妖阿發痴人三部曲1/3》，單睇戲名就知非大路之選，羅守耀透露電影花了1700至1800萬元，由於沒有內地市場，早已預計會血本無歸，令他堅持拍下去的原因，就是滿腔熱情：「這部戲其實完全預料到會接近Total Loss（輸清光），明知會蝕本為何仍要拍呢？一是自己很想講這個故事，留下一些自己滿意的作品；另一原因是這部戲沒有內地市場，現在香港電影有一個我們要面對的現實，其實已經沒有香港市場很久了。」

羅導認為對普通男人來說，最大侮辱是「賣躉」（做男妓）兼做埋人妖。（電影劇照）

羅守耀在2005年推出首部執導作品《非常青春期》，他形容在華語電影走下坡時入行，沒有知名演員坐鎮的話，近年連東南亞市場都不歡迎香港製作，但起用有名氣的演員加上製作費，動輒就一億幾千萬，如果不考慮內地市場，連本都撈不到：「現在一般所謂的港產片，最多收到二、三百萬港元票房已經很厲害了，很多時候大家沒考慮到戲院拆賬比例很高，這部戲我大概投資了1800萬，分到100萬與否的分別不大，只不過是蝕1800萬與蝕1700萬的分別。」

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我很在意觀眾的反應，但我不會將觀眾反應放在首位 羅守耀

連同《人妖阿發》，羅守耀執導過10部戲，《黑拳》與《奪帥》有功夫元素，加上「戰狼」吳京的光環，兩部在內地知名度不低；《戀愛初歌》屬愛情小品、《短暫的生命》講亂倫殺人、還有怪力亂神的《惡胎》，如此多變的畫風，讓羅導被冠以「香港三池崇史」之名。（三池崇史以拍Cult片見稱，混合喜劇、暴力及恐怖等元素，國際上享負盛名）

《短暫的生命》海報綽頭十足。（電影海報）

用不著記者開口，羅導主動提起「香港三池崇史」，他否認自己以怪雞商業取勝：「我看很多三池崇史的電影，覺得他的作品很過癮，我要拍的話都懂得拍，但不會這樣拍，但我不是走這種路線，我懂得拍這一類電影，真的是「硬拍」，多一點官能上的刺激，並非我不敢拍或演員不敢拍。」

羅導說近年體力下降，還望學成回國的兒子能夠接手生意，好讓他繼續做自己喜歡的事。

外間對羅導的作品批評聲音不少，他舉例《臥虎藏龍》奪得奧斯卡前票房仆直，拿獎後就升價十倍，沒有人再敢批評，好與不好都很主觀，又受客觀條件影響：「我覺得電影是一個文學作品，世上沒有哪一個文學作品是所有人都讚好」、「我很肯定自己不是最出色的導演，我緊張有沒有觀眾，但我不緊張去取悅所有觀眾，沒有一部戲能夠取悅所有觀眾」。

當年《黑社會》入選康城影展主競賽部份，羅守耀（左一）隨隊到法國，他透露回程時杜琪峯問他片尾曲《對天歌》要否換個人氣歌手演繹，他堅持原唱者Silver Ko的版本更好，這算是他在《黑社會》唯一能決定的事。（視覺中國）

杜琪峯拍戲一定沒有問題，但他做上市公司主席就一團糟 羅守耀

羅守耀唸傳播出身，對電影充滿熱誠，但畢竟並非只憑一股熱血就能入行，2003年羅導收購了杜琪峯打骰的銀河映像，當上了公司主席，以為他就此在影壇大展拳腳？非也，羅導說從頭到尾都是為了替公司賺錢才加盟，後來成為《黑社會》出品人也非計劃之中。

羅守耀堅稱跟杜琪峯只是商業合作關係，沒有拆夥不拆夥。（視覺中國）

「我當初加入銀河映像，純粹在財政上及商業管理上協助杜琪峯，正如大家明白杜琪峯拍戲用不著我教，他幾乎不准我給予意見。記得當時經歷完「沙士」是很難賺錢的，公司的資金流通一直不算太好，後來跟杜琪峯商量後，決定只有一條路能增加收入，就是自製電影，但公司跟本沒資金，就由我打本給杜琪峯開拍《黑社會》。」

羅導指《黑社會》本來叫《選老坐》，但因涉及黑社會用語而不獲電檢處批准，之後又出現過《選坐館》，當時亦過不了關，輾轉變成《黑社會》。拍完兩集大受歡迎的《黑社會》系列，完成第三部《鐵三角》後，羅導跟杜琪峯「拆夥」，他解釋沙士後市場回復正常，杜琪峯對上市意興闌珊，兩人協議將上市地位出售，杜保留銀河映像繼續拍戲，而羅導早在拆夥前已成立自家電影品牌「影視點」，拍自已的作品。

問導演會否覺得自己理財比拍戲出色，他堅定地說：「我覺得我的電影很好看」。

以今時今日的標準來說，拍一部文藝片沒有大約1000萬預算，倒不如不要拍 羅守耀

羅守耀說《人妖阿發》起用全新人也花了1800萬，單憑香港本土市場，基本上打定輸數，但成本低又怕不出優質電影，看到的是一個惡性循環：「成本越來越低，幕後越來越業餘，拍出來的電影沒有港產片的能力。」他指出近年的所謂本土電影質數參差，韓國與內地劇集已拍得住一般電影水平，港產片卻每況愈下：「由燈光製作以至各樣東西，我覺得好像沒甚要求，看得出是NG。TVB都在追近內地與韓國，想觀眾尊重是不可以輸的。」

羅導說近期最欣賞《JOKER小丑》，認為《上流寄生族》能夠稱霸奧斯卡只因對手太弱。（劇照）

問羅導近年有哪一套印象較深的港產片，他斷言本土的沒一部合格，認為問題在於新一代太心急，上一代電影人浸淫了幾十年還自覺未夠班執導筒，新人拿著政府資助去拍戲就錯了：「為何要支持未拍過戲的人去拍第一部電影？我自己的錢是我的事，我喜歡倒落海亦是我的事，但電影真的是賺錢的工具。」

羅導說計劃年尾開拍一部內地電影，講述一名小女孩與小烏發生一段短暫感情的故事，聽落好似都Cult Cult哋。

舉例說許冠文、成龍與周星馳的年代從不愁資金，羅導指「拔苗助長」根本行不通：「電影資助計劃沒有一部賺錢，香港現在不蓬勃了，拔苗不能助長，近十幾年更走下坡。市場、商家對你有信心，為何要資助？不如去資助電影上畫、做後期，重回那個由需求去決定的年代。」