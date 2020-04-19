曉治積曼用開Party比喻　親解拒再演狼人︰與別人一起氣氛會很好

還記得3年前看電影《盧根》（Logan），影迷對於由曉治積曼（Hugh Jackman）要要卸下扮演長達 17 年的Marvel超級英雄角色「狼人」有多不捨嗎？ 雖然大家都期待再見到曉治積曼再次回歸演出這個角色，但最近他接受訪問時，就堅決表示他已經完成重要使命，為自己以及角色好，不會再演「狼人」。

曉治積曼（Hugh Jackman）趁住完成重要一章《盧根》，卸下扮演長達 17 年的Marvel超級英雄角色「狼人」。（《盧根》劇照）

荷里活演員曉治積曼在2017年上映的狼人電影最終章《盧根》（Logan），卸下這個超級英雄的角色，故事讓不少影迷感動落淚。很多粉絲都覺得曉治積曼是演「狼人」的最佳人選，一直抱希期待希望看到他回歸這角色。

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加上，迪士尼去年正式收購了二十世紀福斯（20th Century Fox）後，大家就有機會看到X-Men的角色與Marvel電影團聚，更加期待Marvel會找曉治積曼再演狼人。

不過，曉治積曼最近接受外媒訪問時，被問到會否再演出狼人這角色，他就坦率表示，自己是不會回去演這個角色的，他指出「我覺得這是我離開『聚會』的合適時機，不只是對我來說，對角色來說也是最好的。」

3年前看電影《盧根》時，見到狼人被腸死，感動了不少觀眾。（《盧根》劇照）

曉治積曼表示他認為有其他演員可演出這角色，將會有更精彩的演繹，又進一步解釋，「這就似你在回家的路上，你的朋友打電話給你，『老友，一個新的DJ剛出現，音樂很好，你要回來嗎？』我會說，『這建議聽起來不錯，但是……不好了，他們可以與別人在一起，氣氛可能會很好。」

其實，當年不少影迷因為曉治積曼所演的狼人在《盧根》中死去而感到很傷心，相信曉治積曼也是不希望這份感動，會被摧毀才會這樣堅定。