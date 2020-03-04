《盧根》3周年曉治積曼曬爆肌相　影迷掛念：比鐵甲奇俠死更心痛

荷里活巨星曉治積曼（Hugh Jackman）3年前拍攝最後一部「狼人」（Wolverine）電影《盧根》（Logan），完成了17年該角色的重要使命，為影迷們留下一個經典且難以取代的角色。 《盧根》於2017年3月3日美國上映，剛好3週年的日子，2020年3月3日曉治積曼在個人Instagram上傳一連串「狼人」的照片，再次勾起影迷的不捨。

曉治積曼扮演的狼人舉足輕重，在影迷心中留下不可磨滅的地位。（《盧根》電影劇照）

曉治積曼曬出7張在《盧根》中的劇照，當時他扮演的「狼人」已經老化緩慢，不過照片中的他身材勁Fit，對於當時已49歲的他來說，保持咁正的體型的確有難度兼辛苦。

他在Instagram寫下：「3年前…在這天，《盧根》上映了。謝謝大家，當中（我認為真的有很多）汗水、白烚雞肉以及一生難忘的角色！」再加上了「Xmen」、「Wolverine」和「Logan」的hashtag。

當時已49歲的曉治積曼練出極fit身材，條條肌肉線都十分鮮明。（Hugh Jackman IG）

有粉絲留言指出曉治積曼是Marvel中最有代表性，他參演了所有《變種特攻》的電影，從不管角色的份量輕重，他比起美國隊長和鐵甲奇俠在銀幕上的時間更長，是無人能取代的！更有很多不捨的粉絲寫下︰「請你回來吧」、「我希望你可以做一世的盧根」、「傳奇」、「你『死』的時侯我哭慘了，比起鐵甲奇俠的死更心痛」等等的留言，曉治積曼確實為大家留下了一個名不虛傳的重要經典角色。

曉治積曼好友賴恩雷諾士繼續發揮賤嘴本色：「這3年來如何？我只知道我以這個方式慶祝。」再配上了被插死的狼人的短片。（Ryan Reynolds Twiiter擷圖）

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