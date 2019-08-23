女粉絲早有準備興奮求合照　一個妝扮令「狼人」曉治積曼非常嫌棄

飾演「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman），出名熱心公益，疼愛老婆，甚至獲封為荷里活零缺點的完美男人。 不過，近日流出幾張相片，曉治積曼跟女粉絲合照竟然一臉嫌棄兼無奈，到底什麼一回事？

曉治積曼在2017年最後一回飾演「狼人」這角色，令不少人感到很不捨。（《盧根》劇照）

由2000 年開始，在電影系列《變種特攻》（X-Men）中，飾演超級英雄「狼人」的曉治積曼，角色深入民心。直至2017年，電影來到最後一集《盧根》，當時有不少影迷因為戲中超催淚的劇情所感動，也對這位曉治積曼要告別演了近二十年的角色「狼人」而感到相當不捨。

曉治積曼出名熱心公益，疼愛老婆，但最近與女粉絲合照先竟一臉嫌棄？（《大娛樂家》劇照）

與女粉絲合照竟一臉嫌棄

曉治積曼除了為了角色，不斷為身體鍛鍊操肌，敬業又專業之外，戲外她對太太的一往情深也是眾所周知。不過，近日曉治積曼和一位女粉絲合照時，竟然一臉嫌棄，更非常鄙視。到底發生甚麼事呢？原來這位女粉絲去觀看曉治積曼的表演時，幸運地得到一個機會跟曉治積曼互動。而這位女粉絲竟然穿上了一條非常突出的裙子，上面印滿了「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）樣子。

最衰都係死侍

面對這位女粉絲的這條特別的裙子，曉治積曼表現得很無奈，場面非常搞笑。事關曉治積曼與賴恩雷諾士一直都是鬥氣冤家，老友到經常在社交平台上互相嘲諷大家。或許這位女粉絲就是特登穿上這條裙子，希望透過Ryan的靚樣，去吸引曉治積曼的注意，而最終她的確成功了。

而賴恩雷諾士看到這張照片後，也立即轉發了，更搞笑地指「看到我真的如常地美好」。其實，賴恩雷諾士、曉治積曼以及積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）一直都非常老友，幾位經常互相整蠱大家。上年聖誕節前，幾位約好穿著醜怪毛衣聚會，最後曉治積曼以及積佳蘭賀竟然串通整蠱賴恩，只有他打扮得超蠢現身，非常搞笑！