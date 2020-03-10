【新蝙蝠俠】傳小丑有望歸隊　華納鎖定尊尼特普踢走謝拉力圖

由Matt Reeves執導；羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》（The Batman）拍攝如火如荼之際，有外傳爆出一則驚人消息，指華納兄弟有意把小丑放入新版《蝙蝠俠》中，並據悉有意找金球獎影帝尊尼特普擔此重任。

新版《蝙蝠俠》導演Matt Reeves早前公布了蝙蝠車的造型。（《The Batman》劇照）

在未正式公布新版《蝙蝠俠》角色時，曾有外媒估計，指新版《蝙蝠俠》或涉及六大反派，當中包括謎語人、雙面人、稻草人、班恩、瘋帽客（Mad Hatter）及螢火蟲（Firefly）。然而，目前新版《蝙蝠俠》的反派陣容只確認了有貓女、企鵝人、謎語人及黑手黨首領Carmine Falcone。可是，近日有外媒傳出新消息，指華納兄弟有意重新考慮把小丑放入新版《蝙蝠俠》，而華納還屬意由尊尼特普（Johnny Depp）飾演。

華堅馮力士憑《JOKER小丑》奪奧斯卡影帝，可惜電影獨立於DCEU宇宙。（《JOKER小丑》劇照）

消息傳出後，不少影迷都非常期待能見到蝙蝠俠再次正面對抗小丑。其實在去年10月，由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《JOKER小丑》（Joker）上映時，曾有影迷希望華堅馮力士飾演的小丑會延續至新版《蝙蝠俠》。可是最後《JOKER小丑》導演Todd Phillips明確指出電影獨立於DCEU，而這版的小丑更加不會在新版《蝙蝠俠》中出現，隨即讓影迷大失所望。

華堅馮力士的小丑黑暗，可惜《JOKER小丑》導演早明言電影與DCEU沒有關連。（《JOKER小丑》劇照）

盤點七位與小丑擦身而過的超級巨星！

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雖然華納兄弟跟尊尼特普仍有不少合作，當中包括《怪獸》（Fantastic Beasts）電影系列；而曾飾演小丑的謝拉力圖（Jared Leto），據悉他也離開了DCEU。可是，早前上映的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey）對小丑仍留有一手，似乎有意在之後的DCEU項目中重新介紹這角色。雖然如此，但尊尼特普的片酬實在不菲，華納兄弟會否放手一博也確實讓人有所保留。目前尊尼特普本人及華納兄弟、甚至《蝙蝠俠》導演Matt Reeves都沒有回應。