曉治積曼20年來暖男小習慣　為記得所有人名每星期幫劇組買彩票

出名是愛妻號的曉治積曼（Hugh Jackman）又有好人好事被同事爆料，2019年曉治積曼跟Allison Janney共同出演《Bad Education》近日在HBO上架，她大爆曉治積曼原來有個鮮為人知的暖心習慣，為了劇組所有人更做足20年添！

曉治積曼除了出名是曉治積曼外，對工作人員也絕對窩心。（Hugh Jackman IG）

Allison Janney大讚曉治積曼是位極有心思的大暖男，事緣於1999年曉治積曼在荷里活拍首部電影《追愛白皮書》（Paperback Hero），但就因為當時劇組的工作人員足足多達300人，難以一一叫出他們的名字，於是乎他想出了以下辦法。

新人時期的曉治積曼已經好識得要對工作人員好。（《Paperback Hero》劇照）

曉治積曼自言十分喜歡團隊合作的感覺，為可以跟大家溝通，首要就是記住大家的名字，他當時決定了每星期都為所有人買彩票，當將彩票交到當事人手上時，就可以跟他講兩句。有時當日沒有曉治積曼的戲份，副導演都會特意致電他回來探班買彩票。這小習慣，往後曉治積曼都有維持住，更用到他隨後的工作上，讓跟他合作過的人都感受到這位暖男大大的溫暖。

Allison Janney大爆曉治積曼的窩心習慣。（電影劇照）

點擊重溫曉治積曼當年後生靚仔樣：

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《Bad Education》預告片：

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