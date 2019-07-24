「狼人」曉治積曼寵妻23年不變　孭老婆大街散步甜笑浪漫爆燈

50歲的「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）一向出名愛錫老婆，雖然老婆Deborra-Lee Furness大他整整13年，兩人1996年結婚至今極為恩愛，前日（22日）曉治積曼一家現身洛杉磯比佛利山莊用餐，一個暖男行為勁浪漫，兩人猶如當年熱戀中的情侶一樣！

曉治積曼孭起老婆Deborra-Lee Furness 慢步街頭勁Sweet！（視覺中國）

當晚曉治積曼、愛妻、囡囡和友人相聚用餐，在離開餐廳時眾人有講有笑，突然曉治積曼孭起老婆，她緊圈他的脖子，兩人一面甜笑，結婚23年都不怕在大街放閃散步，十分Sweet！

曉治積曼出來見到記者都笑臉見人。（視覺中國）

拍拖未夠半年即結婚 只因一見鍾情

其實曉治積曼愛妻眾人皆知，曾有傳媒試過批評Deborra-Lee Furness的外貌兼傳出2人分居的流言，令到一向善良的曉治積曼不禁向記者發火！曉治積曼跟老婆在澳洲電視節目《Correlli》首次碰面，其實他當時已對她一見鍾情，坦言：「初次遇見就確定她是我要共度一生的對象。」

在電視劇結束後，曉治積曼舉辦了一個派對，邀請她和另外20多人，誰知喝多兩杯就酒後吐真言對她說：「聽著，我其實非常喜歡你，但我會試著忘掉的。」由於曉治積曼早已認定Deborra-Lee Furness為他的終生伴侶，他曾說：「當時我決定交往沒到6個月不會請她嫁給我，最終在第4個月過去時就開始想，這是世界上最蠢的規定！」兩人隨即在 1996 年 4 月 11 日結婚。

結婚週年曉治積曼都會在Instagram上深情示愛。（曉治積曼IG圖片）

Instagram常po相俾足安全感

50歲的曉治積曼常用Instagram， 兩人結婚21週年，曉治積曼在Instagram上傳兩人打網球的照片，寫下「致我一生中的最愛，美好的21年，我全心的愛你。」

結婚22週年，曉治積曼同樣在Instagram上傳兩人合照，寫下「我覺得大家都應該珍惜生命中最重要的人，並被重要的人珍惜。Deb，從第一天起我們就是這樣了！22年過去了，我對你的愛只會更加深。你和孩子們是我一生中最棒的禮物，我愛你到天荒地老！」

除了結婚週年外，曉治積曼更會時時會分享他和愛妻的合照，不為放閃，只是為了分享他對太太的愛意。

曉治積曼IG圖片）

多次在公開場合感謝太太的支持

曉治積曼很多時候都會帶老婆出席公開活動，雖然他明知道Deborra-Lee Furness不喜歡在公眾場合講話，但他則會時時公開感謝這位賢妻，他曾說過：「就算是奧斯卡，走上台時我會把手放在心上，眼睛永遠望向台下的Deborra。而在典禮結束後，不願讓任何人進到更衣室，除非是Deborra先進來，因為她是我的根基，我的磐石，正是我家庭的基底，進而支撐我的人生。」

在他獲得「東尼獎」的特別獎時，他曾說：「雖然我手握獎座，但心中更握著另一件東西。其實我今天能站在這裡的原因，令一切成真、有意義的因素，都歸功於我最棒的老婆和孩子們的支持。」

而且Deborra-Lee Furness一向不喜歡在公開場合講話，今次她更特別擔任頒獎人，將獎座交到老公手足，是兩人極具意義的回憶。

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