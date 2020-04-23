蜘蛛俠3｜Netflix停製Marvel劇　兩大劇集英雄轉戰助Peter Parker

隨著幾位Marvel元祖超級英雄逐一卸下戰甲，MCU的電影宇宙也踏入第4階段，外界都預計之後會有一批新英雄接力。 最近就有外媒報道指，Marvel其實早就密密打算讓以下這兩位超級英雄，在電影《蜘蛛俠3》現身登上大銀幕，消息讓不少影迷期待。

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由湯賀蘭（Tom Holland）飾演的「蜘蛛俠」在上集走遍了歐洲，有指他會在續集逃到冰島。（劇照）

《蜘蛛俠3》繼續由Marvel與Sony聯手合作，定於下年7月上映，這部續集的相關消息一直都備受關注，事關上集由湯賀蘭及Zendaya主演的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home），結局就講到神秘客將一切諉過於蜘蛛俠，並公開Peter Parker的身份，影迷都相當好奇下集到底點收科？

在《蜘蛛俠：決戰千里》的結尾中，神秘客將一切諉過於蜘蛛俠，並公開彼得帕加的身份。大家都好期待下集發展到底點收科？（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照截圖）

Marvel的超級英雄電影席捲全球票房，另一邊廂其出品的劇集就稍為遜色，不過Marvel當年與Netflix合作的英雄劇《夜魔俠》、《Jessica Jones》、《制裁者》（The Punisher）系列，走比較暗黑風也有做出口碑，這幾位英雄集結形成的「捍衛者聯盟」就猶如復仇者聯盟的平民版，的確都擁有一批死忠Fans。

不少影迷都期待Marvel可以再為這些角色，例如《夜魔俠》等發展新故事。（《夜魔俠》海報）

可惜的是這幾齣劇集已經不獲Netflix續約，不少影迷都期待Marvel可以再為這些角色發展新故事，尤其現時Marvel 總裁Kevin Feige經已掌管電影、電視、漫畫的未來發展，大家都期待在串流平台Disney+，甚至大銀幕上看到這些在劇集表現出色的英雄加入成為新勢力，但一直都只聞樓梯響。

+ 6 + 5 + 4

最近有外媒就報道指，Marvel與Sony合作的電影《蜘蛛俠3》，Marvel其實早再準備安排深受影迷喜愛的夜魔俠與Jessica Jones加盟。

睇返夜魔俠天光的時候，是一個律師，夜晚降臨後，他便會穿上紅色緊身衣，化身「夜魔俠」。有指，今次夜魔俠加盟《蜘蛛俠3》，正正就是會幫被神秘客抹黑為兇手的蜘蛛俠Peter Parker打官司。

+ 4 + 3 + 2

起初，Peter Parker還考慮逃走，而被聘請做私家偵探找蜘蛛俠的Jessica Jones也會加盟，更會在調查期間發現重要線索，證實Peter Parker是被陷害的。

對於這個消息，夜魔俠和Jessica Jones作為劇集中「捍衛者聯盟」的兩大重要角色，如果最終能在《蜘蛛俠3》登上大銀幕，當然相當令影迷期待，有網民更猜測，「捍衛者聯盟」與「復仇者聯盟」可能會在電影中有合作，大讚有新鮮感。再加上，有報道更指出其實在漫畫中，「夜魔俠」和「蜘蛛俠」曾多次合作，帶來了一些很精彩的故事，這些故事甚至延伸到動畫蜘蛛俠電視劇中，「夜魔俠」加盟到《蜘蛛俠3》更有機會推進《夜魔》劇集的第4季，由Charlie Cox演出的「夜魔俠」真的很受觀眾喜愛。

Jennifer Walters除了是女超級英雄She-Hulk外，還是一位律師。（Marvel Comics）

但早前就有傳「She-Hulk」Jennifer Walters之所以會加入《蜘蛛俠3》，就是因為Jennifer Walters除了是復仇者聯盟成員外，也是一名律師，她在原著漫畫中曾成為不同超級英雄的法律顧問，所以Peter Parker面臨起訴，今次Jennifer都會幫手，相信一切都要等Marvel公布更多消息，才會有最終定案。