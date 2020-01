【蜘蛛俠3】湯賀蘭身份曝光避走冰島　遇新歹角邪惡六人組成形？

Marvel Studios跟Sony Picture共同打造的《蜘蛛俠3》(Spider-Man 3)將於2021年7月16日上映,近日有消息公開了該戲的拍攝地點,在《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)中,由湯賀蘭(Tom Holland)飾演的「蜘蛛俠」走遍了歐洲,而在今集中他又會走訪哪裡呢?

神秘客公開蜘蛛俠的真名,相信大家都仲記得。(影片截圖)

由於在《蜘蛛俠:決戰千里》的片尾中,「蜘蛛俠」的真實身份為Peter Parker的事實被「神秘客」(Mysterio)踢爆,書仍未讀完的他面臨如此重大危機,先要條件似乎是要遠走高飛,外出避難!

根據外媒《Movieweb》報導,今次《蜘蛛俠3》的拍攝地包括洛杉磯、紐約以及冰島,有理由相信去到冰島咁遠是為了避世兼避難,不過適時仍要返回紐約跟梅姨相見,雖然這將會是一大難題。

今集蜘蛛仔跟梅姨相見或會是一大難題。(電影劇照)

蜘蛛俠今集要去到冰島咁遠避難。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

藏着反派Kraven the Hunter訊息

重點在於冰島的拍攝,雖知「蜘蛛俠」遠走冰島為避難,未知會否在此遇上經典反派,Sinister Six之一的Kraven the Hunter。其實早前導演Jon Watts早已放風想將Kraven the Hunter帶入MCU,又曾經自爆自己受喜歡Kraven,想將他融入「家中」。

而早前更有報導提及在《蜘蛛俠:決戰千里》中,蜘蛛俠在餐廳跟黑幫對打一幕,明明放在預告,但到看正片時卻消失得無影無蹤,原因疑似跟Kraven the Hunter有關,因為有鷹眼網民發現黑幫穿上類似豹皮或虎皮的裝飾,似乎暗藏着反派Kraven the Hunter的訊息,有可能是未準備好引入他,所以決定刪走該幕。未知在《蜘蛛俠3》Kraven the Hunter是否終於會現身跟蜘蛛俠對打呢?

終於可以見到Kraven the Hunter加入了嗎?(Marvel Comics)