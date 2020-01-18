【蜘蛛俠3】湯賀蘭身份曝光避走冰島　遇新歹角邪惡六人組成形？

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Marvel Studios跟Sony Picture共同打造的《蜘蛛俠3》（Spider-Man 3）將於2021年7月16日上映，近日有消息公開了該戲的拍攝地點，在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中，由湯賀蘭（Tom Holland）飾演的「蜘蛛俠」走遍了歐洲，而在今集中他又會走訪哪裡呢？

神秘客公開蜘蛛俠的真名，相信大家都仲記得。（影片截圖）

由於在《蜘蛛俠：決戰千里》的片尾中，「蜘蛛俠」的真實身份為Peter Parker的事實被「神秘客」（Mysterio）踢爆，書仍未讀完的他面臨如此重大危機，先要條件似乎是要遠走高飛，外出避難！

根據外媒《Movieweb》報導，今次《蜘蛛俠3》的拍攝地包括洛杉磯、紐約以及冰島，有理由相信去到冰島咁遠是為了避世兼避難，不過適時仍要返回紐約跟梅姨相見，雖然這將會是一大難題。

今集蜘蛛仔跟梅姨相見或會是一大難題。（電影劇照）

蜘蛛俠今集要去到冰島咁遠避難。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

藏着反派Kraven the Hunter訊息
重點在於冰島的拍攝，雖知「蜘蛛俠」遠走冰島為避難，未知會否在此遇上經典反派，Sinister Six之一的Kraven the Hunter。其實早前導演Jon Watts早已放風想將Kraven the Hunter帶入MCU，又曾經自爆自己受喜歡Kraven，想將他融入「家中」。

而早前更有報導提及在《蜘蛛俠：決戰千里》中，蜘蛛俠在餐廳跟黑幫對打一幕，明明放在預告，但到看正片時卻消失得無影無蹤，原因疑似跟Kraven the Hunter有關，因為有鷹眼網民發現黑幫穿上類似豹皮或虎皮的裝飾，似乎暗藏着反派Kraven the Hunter的訊息，有可能是未準備好引入他，所以決定刪走該幕。未知在《蜘蛛俠3》Kraven the Hunter是否終於會現身跟蜘蛛俠對打呢？

終於可以見到Kraven the Hunter加入了嗎？（Marvel Comics）

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