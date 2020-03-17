【蜘蛛俠3】湯賀蘭證今夏開拍　外媒即爆出戲名同新反派角色

由湯賀蘭及Zendaya主演的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）續集電影暫定在明年7月上映，而「蜘蛛俠」湯賀蘭早前都表示，第三集將會於今年7月在亞特蘭大開機拍攝。近日，有知情人士甚至爆出第三集的戲名及反派角色。

湯賀蘭指《蜘蛛俠：決戰千里》續集將在今年7月開機拍攝。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

早前湯賀蘭在宣傳《½的魔法》（Onward）時提到，《蜘蛛俠3》將在今年7月開拍：「我對此非常高興，我們將於7月在亞特蘭大拍攝《蜘蛛俠3》。至於我會否在其他Marvel電影出現，我不確定他們想我如何。」他之後還表示：「Zendaya肯定會在電影中出現，但我不太清楚Peter及MJ的關係會發展成點？」雖然湯賀蘭非常忍口，但他也指出《蜘蛛俠3》劇情將會「絕對瘋狂」。

湯賀蘭指他本人及Zendaya都會出現在《蜘蛛俠3》。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

近日，有知情人士突然爆出《蜘蛛俠3》資訊，而這些訊息或跟湯賀蘭口中所講「絕對瘋狂」的事情吻合。據《Cosmic Book News》報道，《蜘蛛俠3》的英文戲名為《Spider-Man: Home Run》，都是以「Home」做主題，也疑似暗示蜘蛛俠在上一部電影因媒殺Quentin Beck而面臨逃亡。

蜘蛛俠在《蜘蛛俠：決戰千里》中殺死神秘客，遭指控為殺人犯。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

+ 6 + 5 + 4

報道續指，第三集有兩大反派，分別是蠍子人及導演Jon Watts不時暗示的Kraven the Hunter，該報道還指出Marvel屬意DCEU兩位重量級演員，飾演這位新反派，而這兩位演員分別是飾演超人的亨利卡菲爾（Henry Cavill）及飾演水行俠的積遜莫瑪（Jason Momoa）。雖然DC及Marvel兩邊走的演員屢見不鮮，但Marvel會否重金禮聘其中一人加盟，並飾演Kraven the Hunter，不少網民對此仍有所保留。

有傳Marvel屬意找亨利卡菲爾或積遜莫瑪飾演Kraven the Hunter。（Marvel Comics）

有趣的是，在《蜘蛛俠：強勢回歸》中飾演「蠍子人」Mac Gargan的Michael Mando曾在Twitter貼出暗示蠍子人回歸的貼文。除此之外，《怪奇物語》男星Joe Keery及《吉列合唱團》女星Jane Lynch都傳出獲邀加入Marvel大家庭。

飾演Mac Gargan的Michael Mando曾在Twitter貼文暗示蠍子人即將回歸。（Michael Mando Twitter 擷圖）

最後，報道還披露《蜘蛛俠3》將有新超級英雄加入。由於《蜘蛛俠：決戰千里》最後揭露了Peter Parker就是蜘蛛俠，所以有指他將面臨起訴，而這設定間接把Jennifer Walters，即She-Hulk引進大銀幕。皆因Jennifer Walters除了是復仇者聯盟成員外，也是一名律師，她在原著漫畫中曾成為不同超級英雄的法律顧問。