【蜘蛛俠3】冰島取景消息惹Fans無限FF劇情　有一要角恐被淡出？

Sony與Marvel一度要分道揚鑣、不再合作《蜘蛛俠3》，最終經男主角湯賀蘭（Tom Holland）努力奔走後，兩方決定看在影迷的殷切期盼下各退一步繼續合作，目前傳出《蜘蛛俠3》將於今年7月開鏡。

《蜘蛛俠3》外景拍攝部份除了已敲定於Marvel多部電影曾取景的亞特蘭大外，Sony片場所在地洛杉磯、蜘蛛俠故事的發源地紐約也都包括在內。而最讓人好奇的是，有傳劇組將赴冰島拍攝！因為蜘蛛俠漫畫原著中的情節幾乎不太會跟冰島扯上關聯，不過以往Marvel也曾安排《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor: The Dark World）赴冰島攝製部分場面，令粉絲不禁對《蜘蛛俠3》劇情充滿許多天馬行空的想像。

在《蜘蛛俠：決戰千里》的結尾中，神秘客將一切諉過於蜘蛛俠，並公開彼得帕加的身份。大家都好期待下集發展到底點收科？（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照截圖）

雖然《蜘蛛俠3》仍由Sony與Marvel聯手合作，可片中有位要角的未來卻未必樂觀，那就是由Zendaya扮演的女同學MJ。原本大多數粉絲都推測她應是蜘蛛俠漫畫經典女主角Mary Jane Watson的改編版，《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中也看到彼得帕加對她極有好感，感情逐漸升溫。然而，據歐美娛樂媒體報導指漫Sony與Marvel對於這個角色的想法還未確定，有可能讓她逐步淡出，再介紹正版的Mary Jane出場，此說是否屬實？就得等《蜘蛛俠3》上映後方見分曉。

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